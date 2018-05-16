Điểm danh 3 kiểu tóc ngắn ngang vai cho quý cô mặt dài

Những cô nàng mặt dài đừng nghĩ tóc ngắn không hợp với mình mà những kiểu tóc ngắn ngang vai sẽ rất xinh xắn nếu nàng mặt dài biết cách kết hợp để che đi những khuyết điểm của mình. Dưới đây là một vài gợi ý cho nàng mặt dài muốn thay đổi phong cách với kiểu tóc ngắn ngang vai.

Mái bằng ngang lông mày sẽ giúp cho những cô nàng mặt dài che đi khuyết điểm mặt dài, giúp chiều dài mặt ngắn bớt lại. Mái bằng cũng giúp cho khuôn mặt trở nên trẻ trung hơn, kết hợp với kiểu tóc ngắn ngang vai sẽ rất đẹp và hài hòa.

Với những cô nàng mặt dài, kiểu tóc ngắn ngang vai phù hợp nhất khi để mái bằng là phần đuôi tóc được cắt tỉa ít và tự nhiên, sau đó uốn cúp đuôi để toàn bộ phần tóc ôm gọn vào phía trong mặt. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể yêu cầu thợ làm tóc làm xù chân tóc bên trong, giúp mái tóc trở nên bồng bềnh hơn.

Nếu mái tóc dài quá ẹp vào mặt sẽ càng lộ những khuyết điểm về khuôn mặt dài. Một mái tóc ngắn mái bằng với độ dày vừa phải sẽ giúp cho khuôn mặt trở nên cân đối hơn, thu hút người đối diện hơn.

Tóc ngang vai mái bằng giúp chủ nhân trông trẻ ra vài tuổi - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai cắt tầng layer

Mặt dài là nhược điểm khiến diện mạo phụ nữ trở nên già hơn so với những cô nàng mặt tròn. Nếu không thích hoặc đã quá tuổi để những kiểu tóc mái bằng, nàng mặt dài có thể tham khảo kiểu tóc ngắn ngang vai cắt tầng layer cực kỳ thời thượng này.

Tóc cắt ngắn ngang vai, tỉa thành các tầng vừa phải tạo độ bay cho tóc, hay còn được gọi là tóc cắt layer, là kiểu tóc được rất nhiều chị em ưa chuộng hiện nay. Kiểu tóc này vốn dĩ đem lại vẻ đẹp vô cùng nữ tính và “sang chảnh”, giúp chị em tôn lên nét đẹp hiện đại mà không hề làm gương mặt bị già.

Cắt tầng layer giúp tóc bồng bềnh hơn, khắc phục nhược điểm mặt dài - Ảnh: Internet

Những lọn tóc buông lơi được uốn nhẹ đuôi tự nhiên sẽ giúp người đối diện chỉ muốn nhìn ngắm mãi mà quên đi khuôn mặt dài là điểm yếu của bạn. Bạn có thể kết hợp kiểu tóc cắt tầng với mái ngôi giữa hoặc ngôi lệch Hàn Quốc trông vừa trẻ trung lại thời thượng.

Kiểu tóc ngắn ngang vai cắt tầng này rất dễ kết hợp quần áo, phụ kiện. Bạn có thể biến đổi nhiều phong cách thời trang khác nhau từ năng động cho tới thanh lịch, dịu dàng.

Tóc ngắn ngang vai xoăn sóng nước

Sức hút của tóc uốn sóng nước vẫn chưa hạ nhiệt trong mùa hè 2018 - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai được uốn xoăn sóng nước sẽ giúp tăng độ bồng cho mái tóc, giúp khuôn mặt dài trở nên cân đối, ưa nhìn hơn. Kiểu tóc uốn sóng nước là lựa chọn số 1 trong mùa hè, giúp bạn có một diện mạo mới trẻ và thời trang hơn.

Nếu để những kiểu tóc uốn sóng nước, bạn nên nhuộm những màu tóc hơi sáng một chút để trông không bị già và trở nên nổi bật hơn. Một vài dải tóc khác màu sẽ rất phù hợp với những cô nàng muốn điệu đà nhưng vẫn phải cá tính.