Thay đổi diện mạo với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp không thể bỏ lỡ khi hè tới

Thời trang 16/05/2018 09:06

Biến hóa một chút với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp, bạn sẽ bất ngờ vì chắc chắn ai cũng khen trẻ ra 10 tuổi. Tham khảo xu hướng cắt tóc ngắn được phái đẹp thế giới yêu thích hè năm nay để tự chọn cho mình 1 kiểu tóc ngắn ngang vai phù hợp nhé!

Mùa hè đến rồi, một mái tóc dài lòa xòa có thể sẽ khiến bạn cảm thấy nóng nực và khó chịu. Không chỉ bạn mà cả người khác khi thấy một cô gái tóc dài xõa mái tóc của mình trong ngày hè oi nóng có thể cũng sẽ thấy bức bối thay.

Mùa hè là mùa của những hoạt động ngoài trời sôi nổi, tại sao bạn không thử thay đổi, làm mới diện mạo của mình bằng một kiểu tóc mới? Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp sẽ là sự lựa chọn vừa an toàn, vừa mới lạ dành cho những cô nàng còn đang e dè chưa biết liệu mình có hợp với mái tóc ngắn hay không.

Cùng thử xem, liệu mình có thực sự đẹp khi cắt phăng mái tóc dài đi để tóc ngắn ngang vai đón hè hay không nhé!

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Tóc ngắn ngang vai uốn cụp giúp bạn giảm bớt độ nặng và nóng từ mái tóc dài - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp

Tuy không phải là một trào lưu tóc mới xuất hiện nhưng tóc ngắn ngang vai được phái đẹp rất ưa chuộng khi mùa hè tới gần. Đây là kiểu tóc đem lại cho chị em phụ nữ cảm giác “nhẹ đầu” hơn trong thời tiết nóng nực của mùa hè. Đồng thời, tóc ngắn ngang vai cũng mang tới cho phụ nữ một diện mạo trẻ trung, năng động hơn một mái tóc dài thướt tha. Tuy nhiên, không phải cứ để tóc ngắn là không mang thần thái sang trọng, nhiều cô gái có thần thái vô cùng quý phái khi sở hữu mái tóc ngắn.

Thay đổi diện mạo với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp không thể bỏ lỡ khi hè tới - Ảnh 2

Tóc ngắn ngang vai đem lại cô nàng Davika trong MV “Chạy ngay đi” của Sơn Tùng M-TP nét đẹp sang trọng - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp có thể hợp với rất nhiều khuôn mặt. Từ mặt tròn, mặt vuông chữ điền cho tới những cô nàng mặt nhỏ, mặt dài đều có thể cắt mái tóc này. Tóc ngắn ngang vai có thể biến hóa vô vàn phong cách, từ các bạn học sinh hồn nhiên cho tới cả những chị em đã ngoài 40 tuổi vẫn có thể để tóc ngắn ngang vai uốn cụp đuôi mà không sợ không hợp.

Thay đổi diện mạo với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp không thể bỏ lỡ khi hè tới - Ảnh 3

Tóc ngắn ngang vai uốn cụp phù hợp với nhiều dáng mặt - Ảnh: Internet

Muôn kiểu làm đẹp với tóc ngắn ngang vai uốn cụp

Tóc ngắn ngang vai có thể được cắt bằng rồi uốn cúp đuôi tạo độ bồng bềnh giúp chủ nhân trông trẻ trung, nhí nhảnh. Với những cô nàng ưa thích vẻ ngoài “sang chảnh” hơn một chút thì tóc ngắn ngang vai được tỉa layer một chút để tạo độ bay rồi uốn cụp sẽ rất phù hợp.

Màu nâu trầm, nâu hạt dẻ, nâu sô cô la sẽ rất hợp với những cô nàng làm văn phòng, giúp bạn trông thật thanh lịch và dịu dàng. Đây là điểm mạnh giúp chị em trở nên đẹp hơn trong mắt đàn ông, bởi lẽ đa số họ thích những người phụ nữ có vẻ đẹp nhẹ nhàng, mong manh.

Thay đổi diện mạo với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp không thể bỏ lỡ khi hè tới - Ảnh 4

Nhuộm tóc nâu trầm với tóc ngắn ngang vai đem lại cho chị em vẻ đẹp thanh lịch - Ảnh: Internet

Nếu là một cô nàng cá tính, kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp sẽ rất đẹp nếu bạn kết hợp nhuộm những tông màu sáng nổi bật như bạch kim, rêu. Mái tóc sáng màu sẽ giúp bạn cực kỳ thu hút trong đám đông, tạo nên nét đẹp hiện đại, phong cách.

Thay đổi diện mạo với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp không thể bỏ lỡ khi hè tới - Ảnh 5

Màu tóc sáng kết hợp cùng tóc ngắn ngang vai đem lại cho chủ nhân vẻ cá tính - Ảnh: Internet

Những kiểu mái khi cắt tóc ngắn cũng rất đa dạng. Bạn có thể rẽ ngôi giữa nếu trán không quá cao hoặc quá nhô ra phía trước, trông sẽ rất giống sao Hàn với vẻ ngoài vô cùng nữ tính. Nếu là một cô nàng yêu thích nét đẹp trẻ trung, đáng yêu, bạn có thể để mái ngang hoặc mái lưa thưa để cho kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp thêm phần xinh đẹp.

Thay đổi diện mạo với kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cụp không thể bỏ lỡ khi hè tới - Ảnh 6

Kiểu mái ngang giúp chị em trông trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Những kiểu mái xéo được rất nhiều chị em ưa chuộng vì vừa thoáng mát lại vừa che được những nhược điểm trên khuôn mặt, giúp mặt trông thon gọn hơn. Bạn có thể kết hợp với những phụ kiện khác làm đẹp cho mái tóc như mũ, kẹp nửa tóc, băng đô, khăn turban,... hoặc tết các kiểu tóc xinh xắn để biến đổi kiểu tóc trở nên thu hút hơn. Chúc các bạn luôn xinh!

Kiểu tóc ngắn ngang vai có gì hot mà các mỹ nhân Việt đều 'rủ nhau' đi cắt

Kiểu tóc ngắn ngang vai có gì hot mà các mỹ nhân Việt đều 'rủ nhau' đi cắt

Tóc ngắn, đặc biệt là ở độ dài ngang vai đang là xu hướng được phái đẹp ưa thích và áp dụng nhiều nhất. Minh chứng là đến các mỹ nhân Việt vốn trung thành với mái tóc dài thướt tha cũng đã đi cắt kiểu tóc này.

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