Bộ sưu tập 10 kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp 'thần thánh', cứ cắt là khiến chàng ‘mê như điếu đổ’

Đây là kiểu tóc ngắn khiến cho bao cô gái phải "chết mê chết mệt" trong thời gian gần đây. Kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp khó cưỡng này giúp các nàng tôn lên những đường nét hoàn hảo trên gương mặt, mang đến vẻ đẹp quyến rũ và lôi cuốn mọi ánh nhìn.

Hãy cùng điểm qua 10 kiểu tóc ngắn ngang vai vô cùng đẹp, xinh xắn và cuốn hút dưới đây.

Những lọn tóc uốn lượn kiểu sóng nướ tinh tế, cắt tỉa một cách tỉ mỉ mang đến vẻ đẹp ngọt ngào cho các cô nàng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn đẹp "thần thánh" này là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn tân trang lại nhan sắc của mình trước thềm Tết Nguyên Đán sắp tới. Mái tóc được tạo hình sóng nước mềm mại, bồng bềnh mang đến nét đẹp ngọt ngào, quyết rũ rất riêng giúp bạn trở thành tâm điểm mỗi khi xuống phố.

Tóc ngắn ngang vai mái bằng

Kiểu tóc ngắn ngang vai mái bằng là style ưa chuộng nhất của nữ ca sĩ Min - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai đơn giản nhưng không kém phần sành điệu này được rất nhiều tín đồ thời trang lựa chọn bởi lợi thế "ăn gian" tuổi vượt trội. Để bản thân trở nên xinh đẹp và "nổi bần bật" mỗi khi ra đường, các nàng hãy kết hợp kiểu tóc ngang vai này với màu tóc khói hoặc rêu cá tính.

Tóc ngắn ngang vai đánh rối

Nếu bạn là một cô nàng cá tính và thích nổi loạn thì hãy thử ngay kiểu tóc ngang vai chất chơi này - Ảnh: Internet

Mái tóc bung xoã tự nhiên, với những gợn sóng được đánh rối tùy hứng mang lại sự phá cách hoàn hảo giúp các cô nàng trông cá tính và sành điệu hơn. Nếu bạn sở hữu gương mặt tròn, có vẻ bầu bĩnh thì kiểu tóc ngắn này sẽ là "trợ thủ đắc lực" giúp bạn cải thiện góc mặt mang đến sự trẻ trung, năng động.

Tóc ngắn ngang vai rẽ ngôi giữa

Kiểu tóc ngắn ngang vai rẽ ngôi giữa cổ điển, nhẹ nhàng và đầy duyên dáng này là gợi ý thú vị bạn nên thử trong Tết này - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngang vai rẽ ngôi giữa này có một ưu thế tuyệt vời là không kén chọn khuôn mặt. Dù bạn sở hữu gương mặt tròn, vuông hay dài thì đều có thể thử sức với kiểu tóc trẻ trung, đầy nữ tính này để trở nên thanh thoát, lôi cuốn hơn.

Tóc ngắn ngang vai bấm phồng

Kiểu tóc ngắn ngang vai này vừa mang lại sự trẻ trung, năng động vừa tạo cảm giác trong sáng, dịu dàng cho phái nữ - Ảnh: Internet

Mái tóc ngắn ngang vai được cắt tỉa gọn gàng, bấm phồng nhẹ nhàng kết hợp với màu tóc nâu đồng ấn tượng, chắc chắn là kiểu tóc lý tưởng cho những cô nàng có khuôn mặt dài hay trái xoan.

Tóc ngắn ngang vai duỗi cúp "úp nồi"

Kiểu tóc ngắn độc, lạ này sẽ giúp bạn trở nên nổi bật và trong sáng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn duỗi "úp nồi" ấn tượng này đang trở thành xu hướng tóc được giới trẻ khắp thế giới ưa chuộng. Các bạn sẽ không thể nào ngờ rằng, tạo hình đơn giản với phần tóc ngắn sát mang tai, ôm nhẹ vào cằm kết hợp với mái bằng lại mang đến vẻ đẹp xinh xắn và đáng yêu đến vậy.

Tóc ngắn ngang vai wavy

Tóc ngang vai uốn wavy là tên gọi của kiểu tóc xoăn sóng đánh rối tự nhiên - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai nhẹ nhàng, trẻ trung và có đôi chút cá tính này là style đang được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Mái tóc ngang vai với tạo hình xoăn sóng mềm mại được đánh rối một cách tự nhiên mang đến sự trẻ trung, nhí nhảnh nhưng không kém phần quyến rũ

Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng

Luôn đón đầu mọi xu hướng và không bao giờ lỗi mốt với kiểu tóc ngắn ngang duỗi thẳng mượt mà - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng tự nhiên mang nét đẹp dịu dàng, duyên dáng nhưng không kém phần trẻ trung, năng động. Kiểu tóc ngang vai ép thẳng mượt này sẽ giúp cho các nàng trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng và che đi những khiếm khuyết chưa hoàn hảo trên gương mặt.

Tóc ngắn ngang vai mái lệch

Các quý cô công sở có thể ăn gian tuổi một cách dễ dàng với kiểu tóc ngang vai bồng bềnh, xinh xắn này -Ảnh: Internet

Bộ sưu tập các kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp 2018 trên sẽ không hoàn hảo nếu thiếu kiểu mái lệch uốn xoăn này. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng kiểu tóc này mang đến sự tươi trẻ, năng động lại vừa thể hiện được nét duyên dáng, kiêu sa đầy lôi cuốn.

Với 10 kiểu tóc ngắn ngang vai đẹp khó cưỡng này, các bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa biến đổi diện mạo của bản thân.