Những điều phải biết trước khi cắt tóc ngắn, hội con gái xem ngay kẻo lỡ

Làm đẹp cùng chuyên gia 27/11/2017 06:03

Tóc ngắn thường mang lại cho bạn gái vẻ ngoài vô cùng cá tính và thu hút, nhưng sẽ là trở thành "thảm họa" nếu kiểu tóc không phù hợp với gương mặt. Do đó, trước khi quyết định cắt tóc ngắn, bạn cần lưu ý những điều sau.

Dưới đây là những điều nàng cần chú ý trước khi cắt tóc ngắn để không cảm thấy tiếc nuối vì quyết định của mình.

Dụng cụ làm tóc cần thay đổi

Bạn sẽ phải thay đổi các dụng cụ tạo kiểu cho mái tóc dài để phù hợp với kiểu tóc ngắn. Máy uốn xoăn và máy ép tóc nhỏ, mảnh hơn sẽ giúp bạn kiểm soát được mái tóc tốt hơn trong quá trình tạo kiểu.

Không mất nhiều thời gian để tạo kiểu tóc

Một ưu điểm mà bạn có thể thấy rõ nhất của việc sở hữu mái tóc ngắn là tốn ít thời gian hơn để sấy và tạo kiểu. Bạn chỉ cần sấy đến khi tóc khô khoảng 50% thì có thể tạo kiểu tóc.

Những điều phải biết trước khi cắt tóc ngắn, hội con gái xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 1
Sở hữu mái tóc ngắn sẽ dễ dàng tạo kiểu hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Bạn sẽ phải cắt tóc thường xuyên

Với mái tóc dài thì bạn có thể để lâu mà không cần cắt tỉa, nhưng tóc ngắn sẽ đồng nghĩa với việc bạn phải duy trì một độ dài nhất định và phải cắt tỉa để giữ được kiểu dáng ban đầu.

Tóc sẽ không dài nhanh

Bạn chỉ mất một ít thời gian để cắt tóc nhưng sẽ phải chờ đợi rất lâu để nuôi chúng dài trở lại. Trung bình tóc sẽ mọc thêm khoảng 2 cm mỗi tháng. Vì vậy, nếu đang định cắt kiểu pixie thì có nghĩa rằng bạn sẽ không thể đổi sang kiểu tóc khác trong rất nhiều tháng.

Những điều phải biết trước khi cắt tóc ngắn, hội con gái xem ngay kẻo lỡ - Ảnh 2
Mỗi tháng tóc chỉ dài ra khoảng 2 cm - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn phải phù hợp với chất tóc

Nếu có mái tóc hơi mỏng, bạn sẽ cần kiểu tóc với các đường cắt layer so le để tạo độ dày và bồng bềnh. Kiểu tóc bob xoăn gợn nhẹ là một gợi ý không tồi chút nào cho cô nàng mái tóc mỏng. Ngược lại với mái tóc dày, hơi cứng, bạn nên chọn kiểu duỗi cúp tự nhiên.

Tóc ngắn cũn cỡn cũng phải dài ra 5cm sau 1 tuần nhờ công thức tự chế siêu đơn giản

Tóc ngắn cũn cỡn cũng phải dài ra 5cm sau 1 tuần nhờ công thức tự chế siêu đơn giản

Nếu lỡ may cắt tóc ngắn mà về cảm thấy không hợp thì cũng đừng quá lo lắng nhé, hãy gội đầu bằng hỗn hợp sau đây để tóc dài ra nhanh chóng.

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