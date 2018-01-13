Điểm danh những kiểu tóc ngang vai được các bạn trẻ vô cùng yêu thích

Thời trang 13/01/2018 18:51

Chăm sóc và làm đẹp cho mái tóc là một phần không thể thiếu đối với các bạn nữ. Nếu đang gặp khó khăn trong vấn đề lựa chọn kiểu tóc hãy thử tham khảo các kiểu tóc ngang vai dưới đây, chúng sẽ giúp bạn trẻ trung, xinh xắn hơn rất nhiều.

Tóc ngang vai là một trong những kiểu tóc được phụ nữ ưa chuộng vì chúng mang đến sự trẻ trung, năng động và tươi trẻ. Hãy cùng điểm qua các kiểu tóc ngang vai đẹp nhất dưới đây để thay mới bản thân. 

Tóc ngang vai uốn đuôi

Mái tóc hoàn hảo không chỉ phô diễn vẻ đẹp tự nhiên mà còn tạo ấn tượng tốt với người đối diện về bạn. Những sợi tóc được uốn phồng, bồng bềnh sẽ khiến bạn trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Điểm danh những kiểu tóc ngang vai được các bạn trẻ vô cùng yêu thích - Ảnh 1
Nên thay đổi màu tóc phù hợp với màu da để khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn - Ảnh: Internet

Một mái tóc ngang vai uốn đuôi nhuộm màu nâu hạt dẻ hoặc nâu trầm mang đến cho bạn gái vẻ thanh lịch, trẻ trung. Ngoài ra, bạn chỉ cần thêm một chút son môi hồng hoặc trang điểm thật nhẹ nhàng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn xung quanh.

Tóc ngang vai uốn xoăn gợn sóng

Đối với các cô nàng sành điệu, cá tính, nhất định không nên bỏ qua kiểu tóc ngang vai xoăn gợn sóng này.

Điểm danh những kiểu tóc ngang vai được các bạn trẻ vô cùng yêu thích - Ảnh 2

Kiểu tóc ngang vai uốn gợn sóng sẽ khiến bạn trở nên độc đáo và ấn tượng - Ảnh: Internet

Không chỉ đơn thuần là một mái tóc được làm gợn sóng nhẹ nhàng, đây còn là "vị cứu tinh" cho những cô nàng có mái tóc mỏng, sợi mảnh. Tóc ngang vai gợn sóng sẽ khiến cho mái tóc của bạn trông dày dặn và bồng bềnh hơn.

Tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên

Đối với những bạn đã sở hữu chất tóc đẹp, dày, mềm mại và không xơ rối thì kiểu tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên sẽ giúp bạn trở nên thanh khiết, nhẹ nhàng. 

Điểm danh những kiểu tóc ngang vai được các bạn trẻ vô cùng yêu thích - Ảnh 3
Để trông trẻ trung hơn bạn nên kết hợp tóc ngang vai duỗi thẳng tự nhiên với mái thưa - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngang vai tự nhiên này là sự lựa chọn đơn giản, tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức chăm sóc. Sau mỗi lần gội, chỉ cần sấy ở nhiệt độ vừa, khi sấy chú ý vuốt nhẹ cho tóc vào nếp, như vậy là bạn đã sở hữu một kiểu tóc ngang vai cụp tự nhiên không cần sử dụng hóa chất tác động.

Tóc lob ngang vai

Đây chính là một lựa chọn hoàn hảo dành cho những cô nàng có khuôn mặt tròn. Tóc lob ngang vai giúp che hai bên má, cải thiện góc mặt hiệu quả.

Điểm danh những kiểu tóc ngang vai được các bạn trẻ vô cùng yêu thích - Ảnh 4
Tóc lob ngang vai luôn đi đầu xu hướng làm đẹp - Ảnh: Internet

Dù đánh rối, uốn nhẹ nhàng hay giữ tóc thẳng tự nhiên, kiểu tóc lob ngang vai đều khiến cho bạn trở nên quyến rũ và sang trọng hơn. Chính vì vậy, kiểu tóc ngang vai này được khá nhiều sao Việt lựa chọn.

Với những lựa chọn tuyệt vời về kiểu tóc ngang vai trên, bạn gái sẽ không còn quá khó khăn trong việc làm đẹp nữa.

Chúc bạn luôn xinh!

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