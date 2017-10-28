Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ

Làm đẹp cùng chuyên gia 28/10/2017 13:06

Bằng những thao tác vô cùng đơn giản và dễ làm với mái tóc dưới đây, bạn sẽ có một hình ảnh mới đầy khác biệt và tràn đầy sức sống.

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 1
Tóc buộc đuôi ngựa rất được phái đẹp yêu thích, tuy nhiên nó lại dễ khiến vẻ ngoài của phụ nữ trông già và vô cùng uể oải. Hãy buộc gập đôi búi tóc đuôi ngựa lại, sau đó lấy một phần tóc nhỏ quấn quanh giấu dây chun đi. Ngay lập tức, bạn sẽ sở hữu kiểu tóc vô cùng hiện đại và sang trọng - Ảnh: Internet

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 2
Những cô gái sở hữu một gương mặt bầu bĩnh thì tóc mái dài sẽ khiến nàng nhạt nhòa, thiếu sức sống. Tuy nhiên, chỉ với vài đường cắt so le cơ bản ở mái và đuôi tóc sẽ khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp và thu hút hơn. Một mái tóc bồng bềnh, cắt so le có phần hơi rối như trên là sự lựa chọn đúng đắn cho cô nàng tròn trịa - Ảnh: Internet

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 3
Buộc tóc đuôi ngựa cao vẫn chưa đủ để làm bạn nổi bật. Bạn chỉ cần lấy phần đuôi tóc búi lên cao, phần mái có thể đánh phồng. Với kiểu tóc này thì dù là trong hoạt động thường ngày hay dự tiệc nàng sẽ luôn là tâm điểm chú ý - Ảnh: Internet

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 4
Bạn sẽ trở nên già nua nếu như cứ để tóc xoăn bồng bềnh rồi vuốt ngược mái về phía sau. Một gợi ý dành cho nàng là hãy sử dụng chiếc kẹp tóc có họa tiết nhẹ nhàng, cài một bên tóc rồi để một phần tóc bên kia xõa xuống lấp lửng, trông bạn sẽ vô cùng duyên dáng và gợi cảm - Ảnh: Internet

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 5
Trong túi của bạn có sẵn một chiếc nơ thì hãy tận dụng ngay để buộc tóc đuôi ngựa. Mái tóc buộc đuôi ngựa đính nơ sẽ giúp bạn trẻ thêm vài tuổi chỉ trong nháy mắt - Ảnh: Internet

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 6
Tóc mái xõa "mất trật tự" trước mặt khiến bạn trở nên nhàm chán và lôi thôi. Thay vào đó, hãy cắt tóc mái thưa để "ăn gian" tuổi hiệu quả - Ảnh: Internet 

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 7
Tạm biệt mái tóc thẳng đơ nhạt nhòa, thiếu tự nhiên, bạn gái sẽ thay đổi hoàn toàn với tóc lob xoăn sóng. Kiểu tóc lob này giúp gương mặt trở nên dịu dàng hơn hẳn - Ảnh: Internet

Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ - Ảnh 8
Cô gái sở hữu một mái tóc dài lê thê và thẳng đơ kém nổi bật. Hay thay mái tóc cũ ấy bằng tóc bob xoăn trẻ trung, cá tính  - Ảnh: Internet

Chỉ cần dành 3 phút mỗi ngày, những kiểu tóc này sẽ cho bạn một diện mạo mới

Chỉ cần dành 3 phút mỗi ngày, những kiểu tóc này sẽ cho bạn một diện mạo mới

Dưới đây là những kiểu tóc phù hợp cho những cô nàng thường xuyên bận rộn mà bạn có thể tham khảo:

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc thay đổi diện mạo kiểu tóc cho gương mặt tròn cách tạo kiểu tóc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ