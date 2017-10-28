Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ

Bằng những thao tác vô cùng đơn giản và dễ làm với mái tóc dưới đây, bạn sẽ có một hình ảnh mới đầy khác biệt và tràn đầy sức sống.

Chỉ cần dành 3 phút mỗi ngày, những kiểu tóc này sẽ cho bạn một diện mạo mới Dưới đây là những kiểu tóc phù hợp cho những cô nàng thường xuyên bận rộn mà bạn có thể tham khảo: