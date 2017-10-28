Chỉ với thao tác nhỏ này, sở hữu ngay kiểu tóc xinh hết nấc giúp diện mạo thay đổi 360 độ

Bằng những thao tác vô cùng đơn giản và dễ làm với mái tóc dưới đây, bạn sẽ có một hình ảnh mới đầy khác biệt và tràn đầy sức sống.
Tóc buộc đuôi ngựa rất được phái đẹp yêu thích, tuy nhiên nó lại dễ khiến vẻ ngoài của phụ nữ trông già và vô cùng uể oải. Hãy buộc gập đôi búi tóc đuôi ngựa lại, sau đó lấy một phần tóc nhỏ quấn quanh giấu dây chun đi. Ngay lập tức, bạn sẽ sở hữu kiểu tóc vô cùng hiện đại và sang trọng - Ảnh: Internet
Những cô gái sở hữu một gương mặt bầu bĩnh thì tóc mái dài sẽ khiến nàng nhạt nhòa, thiếu sức sống. Tuy nhiên, chỉ với vài đường cắt so le cơ bản ở mái và đuôi tóc sẽ khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp và thu hút hơn. Một mái tóc bồng bềnh, cắt so le có phần hơi rối như trên là sự lựa chọn đúng đắn cho cô nàng tròn trịa - Ảnh: Internet
Buộc tóc đuôi ngựa cao vẫn chưa đủ để làm bạn nổi bật. Bạn chỉ cần lấy phần đuôi tóc búi lên cao, phần mái có thể đánh phồng. Với kiểu tóc này thì dù là trong hoạt động thường ngày hay dự tiệc nàng sẽ luôn là tâm điểm chú ý - Ảnh: Internet
Bạn sẽ trở nên già nua nếu như cứ để tóc xoăn bồng bềnh rồi vuốt ngược mái về phía sau. Một gợi ý dành cho nàng là hãy sử dụng chiếc kẹp tóc có họa tiết nhẹ nhàng, cài một bên tóc rồi để một phần tóc bên kia xõa xuống lấp lửng, trông bạn sẽ vô cùng duyên dáng và gợi cảm - Ảnh: Internet
Trong túi của bạn có sẵn một chiếc nơ thì hãy tận dụng ngay để buộc tóc đuôi ngựa. Mái tóc buộc đuôi ngựa đính nơ sẽ giúp bạn trẻ thêm vài tuổi chỉ trong nháy mắt - Ảnh: Internet
Tóc mái xõa "mất trật tự" trước mặt khiến bạn trở nên nhàm chán và lôi thôi. Thay vào đó, hãy cắt tóc mái thưa để "ăn gian" tuổi hiệu quả - Ảnh: Internet
Tạm biệt mái tóc thẳng đơ nhạt nhòa, thiếu tự nhiên, bạn gái sẽ thay đổi hoàn toàn với tóc lob xoăn sóng. Kiểu tóc lob này giúp gương mặt trở nên dịu dàng hơn hẳn - Ảnh: Internet
Cô gái sở hữu một mái tóc dài lê thê và thẳng đơ kém nổi bật. Hay thay mái tóc cũ ấy bằng tóc bob xoăn trẻ trung, cá tính - Ảnh: Internet
Dưới đây là những kiểu tóc phù hợp cho những cô nàng thường xuyên bận rộn mà bạn có thể tham khảo: