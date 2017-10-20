4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì

Thời trang 20/10/2017 16:43

Ngoài việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi bản thân với 4 kiểu tóc kết hợp mái thưa dưới đây, gương mặt sẽ trở nên thon gọn tức thì.

1. Tóc lob mái thưa

Kiểu tóc lob có độ dài ngang vai luôn là lựa chọn được phái đẹp ưa chuộng nhất vì vừa hợp xu hướng vừa không phải cắt đi quá nhiều tóc. 

Bên cạnh đó, góp phần làm thon gọn gương mặt chính là một nguyên nhân lớn khiến kiểu tóc lob được yêu thích. Đặc biệt, khi phối hợp kiểu tóc này với mái thưa sẽ giúp làm gương mặt trở nên trẻ trung, ăn gian tuổi rất hiệu quả.

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 1
Kiểu tóc lob mái thưa giúp gương mặt trở nên thon gọn trông thấy - Ảnh: Internet

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 2
Bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi khi cắt tóc lob mái thưa - Ảnh: Internet

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 3
Để đuổi kịp xu hướng tóc, hãy cắt ngay tóc lob mái thưa - Ảnh: Internet

2. Tóc xoăn gợn sóng mái thưa

Nhiều người thường nghĩ, mặt tròn thì làm gì cũng tròn, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Vì nếu bạn chọn được kiểu tóc phù hợp, gương mặt sẽ trở nên thon gọn trông thấy. Chẳng hạn như kiểu tóc xoăn gợn sóng kết hợp với mái thưa, đây chính là "trợ thủ đắc lực" giúp các nàng mặt tròn thêm xinh xắn và đáng yêu.

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 4
Nữ tính, nhẹ nhàng là vẻ đẹp mà tóc xoăn gợn sóng mái thưa mang đến cho bạn gái - Ảnh: Internet

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 5
Dường như kiểu tóc xoăn gợn sóng mái thưa sinh ra để dành riêng cho cô nàng có khuôn mặt tròn - Ảnh: Internet

3. Tóc bob mái thưa

Với các cô nàng cá tính, năng động thì tóc bob với độ dài ngang cằm chính là lựa chọn tuyệt vời. Chọn kiểu tóc bob có phần tóc hai bên hơi áp vào má, kết hợp với mái thưa sẽ khiến gương mặt thon gọn tức thì. 

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 6
Tóc bob mái thưa khiến gương mặt thon gọn đến kinh ngạc - Ảnh: Internet

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 7
Hãy nhuộm màu nâu sáng cho tóc bob mái thưa để giúp làn da trắng lên - Ảnh: Internet

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 8
Tóc bob mái thưa tạo vẻ ngoài vô cùng năng động - Ảnh: Internet

4. Tóc thẳng tự nhiên mái thưa

Chẳng cần tạo kiểu hay cắt xén cầu kỳ, chỉ cần xõa tóc một cách tự nhiên kết hợp cùng với mái thưa, gương mặt tròn vẫn trở nên thon gọn tức thì. Nếu muốn thay đổi một tí, bạn có thể nhuộm tóc với những tông màu phù hợp với da. 

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 9
Tóc thẳng tự nhiên kết hợp với mái thưa mang đến vẻ đẹp khá truyền thống - Ảnh: Internet

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì - Ảnh 10
Kiểu tóc dài thẳng suôn mượt kết hợp cùng mái thưa giúp bạn trở nên trẻ trung và xinh xắn - Ảnh: Internet

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