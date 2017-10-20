4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì

Kiểu tóc lob có độ dài ngang vai luôn là lựa chọn được phái đẹp ưa chuộng nhất vì vừa hợp xu hướng vừa không phải cắt đi quá nhiều tóc.

Bên cạnh đó, góp phần làm thon gọn gương mặt chính là một nguyên nhân lớn khiến kiểu tóc lob được yêu thích. Đặc biệt, khi phối hợp kiểu tóc này với mái thưa sẽ giúp làm gương mặt trở nên trẻ trung, ăn gian tuổi rất hiệu quả.

2. Tóc xoăn gợn sóng mái thưa

Nhiều người thường nghĩ, mặt tròn thì làm gì cũng tròn, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Vì nếu bạn chọn được kiểu tóc phù hợp, gương mặt sẽ trở nên thon gọn trông thấy. Chẳng hạn như kiểu tóc xoăn gợn sóng kết hợp với mái thưa, đây chính là "trợ thủ đắc lực" giúp các nàng mặt tròn thêm xinh xắn và đáng yêu.

3. Tóc bob mái thưa

Với các cô nàng cá tính, năng động thì tóc bob với độ dài ngang cằm chính là lựa chọn tuyệt vời. Chọn kiểu tóc bob có phần tóc hai bên hơi áp vào má, kết hợp với mái thưa sẽ khiến gương mặt thon gọn tức thì.

4. Tóc thẳng tự nhiên mái thưa

Chẳng cần tạo kiểu hay cắt xén cầu kỳ, chỉ cần xõa tóc một cách tự nhiên kết hợp cùng với mái thưa, gương mặt tròn vẫn trở nên thon gọn tức thì. Nếu muốn thay đổi một tí, bạn có thể nhuộm tóc với những tông màu phù hợp với da.