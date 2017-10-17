20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa

Ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam sắp đến, sao bạn không đổi mới vẻ ngoài của mình một tí với 5 cách tạo kiểu tóc đơn giản dưới đây, chúng sẽ giúp bạn tỏa sáng.

Đơn giản, tốn ít thời gian và không phải cắt hay tạo kiểu phiền phức, bạn chỉ cần thay đổi màu tóc, vẻ ngoài sẽ được đổi mới 360 độ.

2. Uốn lọn

Bạn có thể tự uốn lọn ngay tại nhà chỉ với những dụng cụ đơn giản như lô cuốn, bút bi hoặc máy uốn tạo nhiệt.

3. Tết tóc

Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, cách thực hiện đơn giản, lại không gây hư tổn tóc, tóc tết luôn được phái đẹp ưa chuộng trong các dịp lễ hay tiệc tùng.

4. Cài băng đô

Cài thêm chiếc băng đô khiến mái tóc thêm phần xinh xắn và đáng yêu.

5. Tóc buộc đuôi ngựa

Tóc buộc đuôi ngựa sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho cô nàng năng động, cá tính. Hoặc nếu vào ngày 20/10, bạn có một buổi hẹn ngoài trời với những hoạt động thể chất thì còn gì hoàn hảo hơn ngoài kiểu tóc buộc đuôi ngựa này.