20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa

Đời sống 17/10/2017 16:15

Hãy tham khảo ngay 5 cách tạo kiểu tóc đơn giản nhưng đẹp miễn chê dưới đây để có một mùa 20/10 tỏa sáng và nổi bật.

Ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam sắp đến, sao bạn không đổi mới vẻ ngoài của mình một tí với 5 cách tạo kiểu tóc đơn giản dưới đây, chúng sẽ giúp bạn tỏa sáng.

1. Nhuộm tóc

Đơn giản, tốn ít thời gian và không phải cắt hay tạo kiểu phiền phức, bạn chỉ cần thay đổi màu tóc, vẻ ngoài sẽ được đổi mới 360 độ.

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 1
Tóc màu nâu trầm đang là xu hướng hot được ưa chuộng hiện nay - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 2
Muốn phá cách và cá tính hơn, bạn hãy nhuộm màu nâu khói - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 3
Bạn là cô nàng yêu sự rực rỡ, ngần ngại gì mà chưa thử nhuộm tóc màu vàng sáng - Ảnh: Internet

2. Uốn lọn

Bạn có thể tự uốn lọn ngay tại nhà chỉ với những dụng cụ đơn giản như lô cuốn, bút bi hoặc máy uốn tạo nhiệt.

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 4
Tóc uốn lọn mang nét thời thượng và hiện đại - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 5
Bạn có thể uốn lọn phần đuôi cho mái tóc ngắn - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 6
Tóc uốn lọn đều đẹp đối với tóc ngắn lẫn tóc dài - Ảnh: Internet

3. Tết tóc

Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, cách thực hiện đơn giản, lại không gây hư tổn tóc, tóc tết luôn được phái đẹp ưa chuộng trong các dịp lễ hay tiệc tùng.

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 7
Tóc ngắn tết nửa đầu tinh nghịch, trẻ trung - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 8
Tóc dài suôn mượt phù hợp nhất với kiểu tết thác nước - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 9
Hoặc tết tóc lệch sang một bên thế này trông rất năng động, trẻ trung - Ảnh: Internet

4. Cài băng đô

Cài thêm chiếc băng đô khiến mái tóc thêm phần xinh xắn và đáng yêu.

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 10
Bạn có thể dùng băng đô để buộc tóc đuôi ngựa - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 11
Cài băng đô và tết tóc hai bên cũng là lựa chọn tuyệt vời trong ngày 20/10 - Ảnh: Internet

5. Tóc buộc đuôi ngựa

Tóc buộc đuôi ngựa sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho cô nàng năng động, cá tính. Hoặc nếu vào ngày 20/10, bạn có một buổi hẹn ngoài trời với những hoạt động thể chất thì còn gì hoàn hảo hơn ngoài kiểu tóc buộc đuôi ngựa này.

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 12
Tóc buộc đuôi ngựa cao mang đến sự tươi mới - Ảnh: Internet

20/10 sắp đến rồi, hội con gái 'ngâm cứu' dần 5 cách tạo kiểu tóc 'xinh lung linh' này là vừa - Ảnh 13
Tóc buộc đuôi ngựa thấp vừa năng động lại vừa nữ tính -  Ảnh: Internet

Đắm đuối nét đẹp trong suốt, thời thượng của 4 kiểu tóc đang 'sốt xình xịch' hiện nay

Đắm đuối nét đẹp trong suốt, thời thượng của 4 kiểu tóc đang 'sốt xình xịch' hiện nay

Cô gái à, bao lâu rồi bạn chưa thay đổi kiểu tóc của mình? Nếu đã bỏ lỡ điều này quá lâu rồi, hãy tham khảo ngay 4 kiểu tóc "nóng hổi" dưới đây.

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