Đắm đuối nét đẹp trong suốt, thời thượng của 4 kiểu tóc đang 'sốt xình xịch' hiện nay

Thời trang 16/10/2017 15:52

Cô gái à, bao lâu rồi bạn chưa thay đổi kiểu tóc của mình? Nếu đã bỏ lỡ điều này quá lâu rồi, hãy tham khảo ngay 4 kiểu tóc "nóng hổi" dưới đây.

1. Tóc búi thấp

Tóc búi thấp
Tóc búi thấp mang vẻ đẹp sang trọng, quý phái - Ảnh: Internet

Tóc búi thấp là kiểu tóc được hầu hết các chị em yêu thích, đặc biệt là những cô nàng chín chắn và trưởng thành. Với nét sang trọng chuẩn mực, quyến rũ đến khó cưỡng, kiểu búi tóc thấp là lựa chọn tuyệt vời cho những buổi tiệc tùng. Không cầu kỳ, không mất quá nhiều thời gian, đây là kiểu tóc nhận được nhiều sự ưu ái đặc biệt từ phái đẹp hiện đại.

2. Tóc xoăn nhẹ

Tóc xoăn nhẹ
Tóc xoăn nhẹ với độ dài vừa phải mang lại sự quý phái, nữ tính - Ảnh: Internet

Tóc Bob hoặc tóc Lob xoăn nhẹ là những kiểu tóc phù hợp với mọi khuôn mặt, đặc biệt kiểu tóc này dành riêng cho những quý cô thời thượng.

Ngoài nét trẻ trung, cá tính, mẫu tóc này còn mang lại phong cách quý phái, đẳng cấp cho phái đẹp. Không kể là phong cách công sở, "bánh bèo" điệu đà hay thời thượng, kiểu tóc này đều giúp các nàng nổi bật giữa đám đông. 

3. Tóc thẳng tự nhiên

Tóc thẳng tự nhiên
Tuy đơn giản nhưng kiểu tóc thẳng tự nhiên đang là xu hướng "nóng nhất" năm 2017 - Ảnh: Internet

Đã có nhiều trào lưu làm đẹp cho tóc xuất hiện khiến hội chị em điên đảo, tuy nhiên mái tóc thẳng tự nhiên chưa bao giờ bị lãng quên. Sở hữu mái tóc thẳng tự nhiên, các cô nàng sẽ trở nên dịu dàng, duyên dáng mà vẫn cuốn hút. 

4. Tóc Bob dài

Tóc Bob dài
Tóc bob dài mang vẻ cá tính, năng động - Ảnh: Internet

Đây là mái tóc có độ dài chấm vai, có thể uốn cụp chữ C kết hợp với mái bằng hoặc mái rẽ ngôi đều đẹp.

Cá tính nhưng đáng yêu là nét đẹp nổi bật mà kiểu tóc bob mang đến cho phái đẹp. Nếu là một tín đồ của tóc ngắn, bạn tuyệt đối không thể bỏ qua kiểu tóc đơn giản, dễ thương nhưng lại tạo ra hiệu ứng cuốn hút bất ngờ này.

Bạn là một cô gái sành điệu? Chắc chắn bạn sẽ yêu ngay 4 kiểu tóc này. Bạn là một cô gái đơn điệu? Bạn càng không thể bỏ qua 4 kiểu tóc cá tính này. Hãy thử ngay 1 trong 4 kiểu tóc đang "sốt xình xịch" trên để làm mới bản thân.

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