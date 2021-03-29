Ngày 20/10 nên đi đâu chơi vòng quanh Sài Gòn?

Phố Tây Bùi Viện hay phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là địa điểm tuyệt vời để bạn vui chơi cùng gia đình vào ngày 20/10. Không khí sôi động cùng các hoạt động giải trí và ăn uống ở đây sẽ khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt, tại đây thường tổ chức các sự kiện mừng 20/10 rất hoành tráng và ý nghĩa nên nếu chưa biết ngày 20/10 nên đi đâu chơi đi chơi thì đây là những điểm đến bạn nên cân nhắc.

Ngày 20/10 nên đi đâu chơi nếu bạn ở Sài Gòn là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Bên cạnh những bó hoa tươi thắm, những món quà ý nghĩa thì làm một tour vi vu quanh Sài Gòn từ ăn uống cho đến vui chơi, chắc chắn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời không thể quên vào ngày này. Nếu như chưa biết nên đi đâu thì dưới đây chính là gợi ý tuyệt vời mà bạn nên tham khảo.

Vinhomes Central Park chắc chắn sẽ khiến bạn mê hoặc ngay từ lần đầu đặt chân đến. Những mảng xanh mướt mắt vào ban ngày và ánh đèn lung linh vào buổi tối, đây sẽ là địa điểm chơi 20/10 tuyệt vời tại Sài Gòn cho những ai muốn tận hưởng không khí trong lành và chiêm ngưỡng những mảng xanh tuyệt đẹp giữa thành phố nhộn nhịp.

Vinhomes Central Park được ví như như lá phổi xanh giữa Sài Gòn hoa lệ, cảnh quan xanh phong phú, xen lẫn với những lối đi bộ hay những con đường dạo ven hồ vô cùng lãng mạn.

Vinhomes Central Park

3. Bến Bạch Đằng, đi du thuyền ngắm cảnh Sài Gòn

Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng người yêu tận hưởng gió sông tại bến Bạch Đằng hay ăn tối giữa khung cảnh lãng mạn ngay trên du thuyền. Đây là điểm đến tuyệt vời nếu như bạn chưa biết ngày 20/10 nên đi đâu chơi tại Sài Gòn. Từ du thuyền trên sông, chúng ta có thể chiêm ngưỡng một Sài Gòn về đêm thật rực rỡ, cảm nhận một vẻ đẹp thật khác của thành phố. Trên du thuyền cũng có những màn biểu diễn âm nhạc vô cùng sôi động. Các du thuyền thường có nhiều chương trình khuyến mãi hoặc quà tặng đặc biệt với phái nữ vào ngày 20/10, vì thế bạn không nên bỏ lỡ.

4. Công viên Đầm Sen, Suối Tiên

Là điểm đến lý tưởng vào những ngày lễ lớn trong năm, khu du lịch Suối Tiên và công viên Đầm Sen chính là nơi tuyệt vời nhất cho những ai đang tự hỏi ngày 20/10 nên đi đâu chơi ở Sài Gòn.

Công viên Đầm Sen, Suối Tiên là điểm đến lý tưởng vào những ngày lễ

Bên cạnh cảnh trí đẹp thì hệ thống trò chơi ở 2 nơi này cũng rất đa dạng, có rất nhiều màn trình diễn văn hóa nghệ thuật tại diễn ra vào mỗi dịp lễ trong năm. 20/10 các công viên cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng sôi nổi, nên bạn có thể đưa người phụ nữ mình yêu thương đến đây để vui chơi, ăn uống và thư giãn.

5. Vườn cò Thủ Đức

Đây là địa điểm rất quen thuộc với người dân quận 9 và Thủ Đức. Nơi đây có khung cảnh thiên nhiên rất nên thơ và không khí trong lành, thích hợp để ai muốn tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng ngắn vào dịp 20/10 với các hoạt động ngoài trời như picnic, họp mặt ăn uống hay tham gia team building. Đặc biệt, khi hoàng hôn buông xuống, cảnh sắc Vườn Cò rất đẹp và bình yên với ráng chiều đỏ rực và những đàn cò bay nối đuôi nhau bay về tổ.

6. Khu du lịch Bình Quới

Nơi đây có không gian đậm chất quê nhà với những chiếc cầu khỉ, những chiếc thuyền neo đậu bến sông, nhà lá và những con đường mòn uốn lượn.

Không gian của khu du lịch mang đến sự bình yên, giúp bạn cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn. Tại đây còn có tiệc buffet Nam Bộ, với các món ăn đặc trưng như bánh canh, tôm đất nướng muối ớt, bánh khọt, tàu hũ nước cốt dừa,…

7. Khu giải trí Snow Town

Ngày 20/10 nên đi đâu chơi, câu trả lời chính là khu giải trí Snow Town nằm ở Tầng 3-4 Tòa nhà 125 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. Đây là địa điểm thú vị dành cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác vui chơi với tuyết nhân tạo - một hoạt động mới lạ và thú vị.

Khu giải trí Snow Town

Bạn sẽ như lạc vào xứ sở thần tiên với tuyết trắng có mặt khắp nơi, được tận hưởng cảm giác trượt tuyết, nặn người tuyết và check-in cùng các tiểu cảnh mang màu sắc rất châu Âu. Bên cạnh đó, nơi này còn có khu làm đồ handmade, khu trải nghiệm thực tế ảo,...

8. “Phố bia” Phạm Văn Đồng

Một trong những địa điểm vui chơi 20/10 mà bạn nên thử một lần tại Sài Gòn là khu “Phố bia” trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Buổi tối, khu vực này có rất nhiều quán ăn, nhà hàng và đặc biệt là những quán bia để phục vụ du khách “chill” đêm.

“Phố bia” trên đại lộ Phạm Văn Đồng

Chỉ cần đi một vòng trên tuyến đường này, chắc chắn bạn sẽ chọn được một quán bia ưng ý để dừng chân. Nếu thích uống bia úp ngược, chill trong tiếng nhạc thì hãy chọn các quán pub, quán bia. Còn thích ăn uống nhẹ nhàng thì hãy ghé nhà hàng, quán ăn trên đường.

9. Cầu ánh sao

Là một trong những chiếc cây cầu lãng mạn nhất về đêm tại Sài Thành, nơi đây đã se duyên cho rất nhiều cặp đôi nên được mệnh danh là “Nơi tình yêu bắt đầu”.

Cầu ánh sao

Đầu được trang trí hệ thống đèn led trên bề mặt, ánh sáng chiếu ngược lên tựa như những vì sao giữa lòng rạch Thầy Tiêu. Hai bên cầu cũng được được lắp đặt hệ thống đèn bảy màu thay đổi liên tục và hệ thống phun nước tạo hình nghệ thuật. Chính sự độc đáo, màu sắc bắt mắt đã khiến cầu Ánh Sao thu hút rất nhiều bạn trẻ tới đây. Còn chần chừ gì nữa mà bạn không đưa người phụ nữ yêu thương của bạn tới đây vui chơi vào ngày 20/10.

10. Check in những quán cà phê có view đẹp

+ Cafe trên cao tại tòa tháp Bitexco

Nơi này có không gian vô cùng ấn tượng, chúng ta có thể chiêm ngưỡng toàn thành phố từ trên cao. Một trải nghiệm đầy lãng mạn chắc chắn sẽ đem lại cho buổi hẹn hò của bạn những dấu ấn khó phai.

+ Trăng Non Rooftop

Đây là quán cà phê sân thượng tọa lạc tại số 302 Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh. Quán được thiết kế với không gian mở, sử dụng gỗ làm chất liệu chính để trang trí.

Trăng Non Rooftop

Không gian 2 tầng của quán có view nhìn được toàn cảnh thành phố. Đây sẽ là gợi ý tuyệt vời cho một buổi tối hẹn hò lãng mạn cùng nhau. Ở quán có đầy đủ bia, nước trái cây cùng nhiều loại đồ ăn vặt cực ngon mà bạn nên cân nhắc.

+ Oz Coffee House

Đây là không gian lý tưởng dành cho các cặp đôi hoặc nhóm bạn hò hẹn nhau mỗi dịp lễ đặc biệt trong năm. Quán có không gian thiên nhiên xanh mát, nhiều cỏ cây hoa lá, hồ bơi và những khu vực bày trí rất riêng tư, lãng mạn.

Khi mà đến đây, các cặp đôi có thể tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau dưới ánh nến lung linh và tiếng nhạc du dương. Chỉ cần liên hệ đặt bàn trước là bạn có ngay một bữa tiệc 20/10 tuyệt vời bên một nửa yêu thương.

+ Cà phê Pink Room

Nếu là những quý cô độc thân mà vẫn muốn tận hưởng ngày 20/10 thật trọn vẹn bên bạn bè, người thân và có nhiều view để “sống ảo” thì đừng bỏ qua quán cà phê Pink Room, tọa lạc tại tầng 2, số 152 đường Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5.

Không gian quán có thiết kế với gam màu hồng chủ đạo, có vô số góc chụp ảnh đẹp. Từ bức tường hoa hồng nổi bật cho đến các phụ kiện trang trí đều rất đáng yêu. Nơi đây có đa dạng các loại đồ uống, bánh ngọt, hứa hẹn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho một ngày lễ 20/10 thật trọn vẹn.

Hy vọng với những gợi ý vừa nêu đã giúp bạn tìm được đáp án cho câu hỏi ngày 20/10 nên đi đâu chơi. Ngoài những địa điểm trên, bạn cũng có thể check-in tại các quán bar sôi động hay làm một tour du lịch 24h đến những điểm đến cách Sài Gòn không xa như Vũng Tàu, Cần Giờ, Long An,...