Không cần đến salon, tóc vẫn xoăn đúng điệu chỉ với 4 bước đơn giản này

Làm đẹp cùng chuyên gia 11/10/2017 12:39

Chỉ với 4 bước thực hiện vô cùng đơn giản dưới đây, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc xoăn mềm mượt, bồng bềnh đẹp chuẩn salon ngay tại nhà.

Để có được kiểu tóc xoăn ưng ý, nhiều chị em phải bỏ không ít thời gian, công sức cũng như chi phí để tới các cửa tiệm. Chưa kể, nếu không lựa chọn đúng địa điểm tin cậy, chuyên nghiệp thì bạn không chỉ hủy hoại mái tóc của mình mà còn lãng phí nhiều thứ không đáng. 

Có một cách khác an toàn hơn để bạn sở hữu mái tóc xoăn đúng điệu và tự tin tỏa sáng đó là tự tay thực hiện tại nhà. Chỉ với 4 bước đơn giản dưới đây, bạn có thể tự tạo cho mình kiểu tóc xoăn đầy nữ tính mà chẳng cần đến salon nào.

Không cần đến salon, tóc vẫn xoăn đúng điệu chỉ với 4 bước đơn giản này - Ảnh 1
Mái tóc xoăn bồng bềnh mang vẻ đẹp quyến rũ, yêu kiều - Ảnh: Internet

Bước 1: Dùng một chiếc khăn tắm cỡ lớn hoặc một chiếc áo phông cũ xoắn chặt thành hình tròn và buộc hai đầu lại với nhau, sao cho tạo thành vòng tròn.

Không cần đến salon, tóc vẫn xoăn đúng điệu chỉ với 4 bước đơn giản này - Ảnh 2
Chỉ với chiếc áo phông cũ, bạn có thể tạo được kiểu tóc xoăn ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng gel xịt lên tóc để tạo nếp. Sau đó, đặt chiếc áo phông vừa làm lên đỉnh đầu. Tiếp theo, lấy từng lọn tóc nhỏ quấn tròn vào trong chiếc áo.

Không cần đến salon, tóc vẫn xoăn đúng điệu chỉ với 4 bước đơn giản này - Ảnh 3
Cách thực hiện rất đơn giản nhưng cho kết quả tuyệt vời - Ảnh: Internet

Bước 3: Sau khi quấn tóc xong, tiếp tục dùng gel giữ nếp xịt lên tóc và giữ trong vòng 30 phút. Nếu phần tóc vẫn còn ẩm, có thể dùng máy sấy khô.

Không cần đến salon, tóc vẫn xoăn đúng điệu chỉ với 4 bước đơn giản này - Ảnh 4
Nên dùng keo tích hợp tính năng giữ nếp, dưỡng ẩm để bảo vệ tóc - Ảnh: Internet

Bước 4: Tháo tóc ra khỏi phần vải quấn. Nhẹ nhàng tách từng lọn tóc, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc xoăn đẹp miễn chê. 

Không cần đến salon, tóc vẫn xoăn đúng điệu chỉ với 4 bước đơn giản này - Ảnh 5
Thành quả về mái tóc xoăn bồng bềnh sẽ khiến bạn vô cùng sung sướng - Ảnh: Internet

Nếu muốn tăng thêm phần cuốn hút, bạn có thể dùng máy uốn cuốn đuôi tóc thành lọn tròn là sẽ đẹp hoàn hảo.

Tự làm đẹp luôn là sở thích muôn đời của phụ nữ. Và chỉ với 4 bước nhanh gọn, dễ dàng và tiết kiệm thế này, bạn đã có thể tự tạo cho mình mái tóc xoăn ưng ý ngay tại nhà. 

Không cần đến salon, tóc vẫn xoăn đúng điệu chỉ với 4 bước đơn giản này - Ảnh 6
Còn chần chừ gì nữa mà chưa áp dụng cách làm tóc xoăn ngay tại nhà này - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo làm tóc xoăn làm tóc xoăn tại nhà tóc uốn gợn sóng

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 58 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 58 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ