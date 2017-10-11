Chỉ với 4 bước thực hiện vô cùng đơn giản dưới đây, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc xoăn mềm mượt, bồng bềnh đẹp chuẩn salon ngay tại nhà.

Để có được kiểu tóc xoăn ưng ý, nhiều chị em phải bỏ không ít thời gian, công sức cũng như chi phí để tới các cửa tiệm. Chưa kể, nếu không lựa chọn đúng địa điểm tin cậy, chuyên nghiệp thì bạn không chỉ hủy hoại mái tóc của mình mà còn lãng phí nhiều thứ không đáng. Có một cách khác an toàn hơn để bạn sở hữu mái tóc xoăn đúng điệu và tự tin tỏa sáng đó là tự tay thực hiện tại nhà. Chỉ với 4 bước đơn giản dưới đây, bạn có thể tự tạo cho mình kiểu tóc xoăn đầy nữ tính mà chẳng cần đến salon nào.

Bước 1: Dùng một chiếc khăn tắm cỡ lớn hoặc một chiếc áo phông cũ xoắn chặt thành hình tròn và buộc hai đầu lại với nhau, sao cho tạo thành vòng tròn.

Bước 2: Dùng gel xịt lên tóc để tạo nếp. Sau đó, đặt chiếc áo phông vừa làm lên đỉnh đầu. Tiếp theo, lấy từng lọn tóc nhỏ quấn tròn vào trong chiếc áo. Bước 3: Sau khi quấn tóc xong, tiếp tục dùng gel giữ nếp xịt lên tóc và giữ trong vòng 30 phút. Nếu phần tóc vẫn còn ẩm, có thể dùng máy sấy khô. Bước 4: Tháo tóc ra khỏi phần vải quấn. Nhẹ nhàng tách từng lọn tóc, bạn sẽ sở hữu ngay mái tóc xoăn đẹp miễn chê. Nếu muốn tăng thêm phần cuốn hút, bạn có thể dùng máy uốn cuốn đuôi tóc thành lọn tròn là sẽ đẹp hoàn hảo. Tự làm đẹp luôn là sở thích muôn đời của phụ nữ. Và chỉ với 4 bước nhanh gọn, dễ dàng và tiết kiệm thế này, bạn đã có thể tự tạo cho mình mái tóc xoăn ưng ý ngay tại nhà.

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