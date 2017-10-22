Chỉ vẻn vẹn 10 giây, có ngay bộ sưu tập 5 kiểu tóc cho cô nàng công sở xinh hết nấc

Để búi tóc, bạn cần sự hỗ trợ của vài sợi dây chun và vài chiếc kẹp tăm nhỏ xinh là đủ. Trước tiên, cột tóc đuôi ngựa cao vừa tầm, giữ tóc rồi cuộn tròn thành búi. Nhớ chỉnh lại cho tròn trịa và cố định tóc bằng kẹp tăm là bạn đã có búi tóc “chuẩn củ tỏi” rồi.

Cơn sốt búi tóc củ tỏi chưa bao giờ hạ nhiệt trong những năm gần đây, kiểu tóc này được chị em yêu thích bởi sự tiện lợi, dễ thực hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào và không tốn quá nhiều thời gian.

2. Kẹp tóc giấu mái

Chỉ cần sở hữu mái tóc dài từ ngang vai xuống và là bạn có thể thực hiện được kiểu tóc này. Cách làm như sau: Tùy tiện tách hai lọn tóc mái kẹp riêng và cột phần tóc còn lại phía sau lên cao. Luồn phần mái vừa lấy ra sau gáy và buộc lại. Cuối cùng, chỉ việc xõa tóc ra, bạn sẽ có ngay kiểu tóc "Công nương" đơn giản và nhẹ nhàng.

3. Cột tóc mái

Đây là kiểu tóc tiện lợi cho cả hội chị em tóc dài lẫn tóc ngắn. Chỉ cần chọn lấy một phần tóc mái ngay ngôi giữa. Sau đó, nhẹ nhàng xoắn lại và buộc chúng lên, vắt ra sau, phía trên đỉnh đầu rồi kẹp lại là xong. Chỉ vài bước đơn giản là bạn đã trở thành cô gái có mái tóc vô cùng sành điệu, hợp thời trang.

4. Kẹp mái một bên

Với những cô nàng chuộng tóc rẽ ngôi lệch thì kẹp mái một bên là sự lựa chọn hoàn hảo. Thay vì mất thời gian tết tóc, bạn hãy tách lấy một bên tóc mái. Xoắn phần tóc này lại rồi kéo ra phía ngang tai và cố định lại bằng kẹp tăm. Với những nàng muốn làm điệu hơn thì có thể dùng kẹp chứ X, kẹp hoa... để tạo điểm nhấn và thu hút ánh nhìn.

5. Tóc buộc nửa đầu

Một trong những kiểu tóc rất được chị em phụ nữ yêu thích đó là tóc buộc nửa đầu. Đẹp dịu dàng, đẹp duyên dáng và đầy nữ tính là những gì làm nên sức hút từ mái tóc đáng yêu này.

Chỉ cần kéo nửa phần tóc và buộc lại. Sau đó, tách đôi buối tóc và luồn ngược đuôi tóc lên. Trong tích tắc là bạn đã có thể sở hữu mái tóc buộc nửa đầu xinh xắn.