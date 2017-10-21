4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió

Thời trang 21/10/2017 19:42

Vào những ngày trời mưa gió thất thường, mái tóc suôn mượt của nàng sẽ nhanh bị bết dính, thiếu độ bồng bềnh tự nhiên, làm quý cô thiếu tự tin khi giao tiếp.

Nắng mưa thất thường chính là kiểu thời tiết vô cùng khó chịu, không những khiến cơ thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe, mà còn khiến cho da đầu tiết nhiều dầu hơn làm tóc mất đi độ phồng tự nhiên.

Những lúc như thế, bạn cần ghi nhớ ngay 4 kiểu tóc "cứu nguy" dưới đây để giúp mái tóc bết dính trở nên gọn gàng, sạch sẽ và tiện lợi.

1. Buộc tóc đuôi ngựa

Tóc đuôi ngựa dường như là sự lựa chọn phù hợp nhất vào những ngày trời mưa gió, vì kiểu tóc này vừa che được mái tóc bết dính vừa dễ thực hiện, không chút cầu kì.

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 1
Tóc đuôi ngựa cho ngày thời tiết mưa gió - Ảnh: Internet

Điều bạn cần làm chỉ là túm lại tóc, chải lên cao sau đó dùng dây chun buộc lại. Bạn đã có ngay một kiểu tóc vô cùng năng động và trẻ trung, trợ thủ đắc lực trong những ngày tóc bết dầu.

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 2
Tóc buộc đuôi ngựa trẻ trung, năng động - Ảnh: Internet

Nếu việc buộc tóc cao khiến bạn khó khăn trong việc đội mũ bảo hiểm thì hãy áp dụng ngay cách tạo kiểu tóc đuôi ngựa thấp, một gợi ý dành cho nàng là hãy buộc hơi lỏng và đánh rối 1 tí để tạo độ bồng bềnh.

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 3
Tóc đuôi ngựa thấp nên đánh hơi rối để tạo độ bồng bềnh - Ảnh: Internet

Tóc đuôi ngựa buộc thấp đem lại vẻ thùy mị, quyến rũ lại còn rất dễ để kết hợp cùng các phong cách thời trang khác nhau.

2. Tóc tết lỏng và hơi rối

Tóc tết chính là kiểu tóc được ưa chuộng từ khoảng thập niên 70 và gần đây, kiểu tóc này đã bắt đầu nổi lên như một hiện tượng. Điều đặc biệt nhất chính là tóc tết vô cùng phù hợp vào những ngày thời tiết ẩm ương, khó chịu.

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 4
Tóc tết lỏng khiến nàng trở nên vô cùng nữ tính - Ảnh: Internet

Phần tóc tết được nới hơi lỏng, tùy ý sẽ thích hợp với những quý cô có mái tóc hơi xù, dễ bị rối hoặc tóc khô xơ, thiếu vẻ suôn mượt. Với kiểu tóc tết vô cũng đơn giản và dễ thực hiện này trông bạn sẽ cực kì thùy mị và điệu đà.

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 5
Tóc tết vô cùng phù hợp với những ngày mưa gió thất thường - Ảnh: Internet

3. Tóc búi xõa nửa đầu

Tóc búi chính là kiểu tóc gọn gàng, thuận tiện nhất để che giấu những lọn tóc bết ẩm khiến nàng cảm thấy khó chịu, mất tự tin. 

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 6
Tóc búi xõa nửa đầu dành cho nàng cá tính - Ảnh: Internet

Kiểu tóc này sẽ khiến gương mặt sáng hơn, lại còn dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau từ sang trọng đến đơn giản. Đặc biệt, tóc búi nửa đầu sẽ càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào và quyến rũ cho phái đẹp.

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 7
Tóc búi nửa đầu quý phái và quyến rũ - Ảnh: Internet

4. Tóc thắt nút

Với những ngày mưa gió thường xuyên, nàng hãy thực hiện ngay kiểu tóc thắt nút này nhé, nó khác biệt nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính. Nếu muốn mái tóc thêm nét tự nhiên, nhu hòa thì đừng bỏ qua việc làm tóc xoăn lọn nhẹ nhàng. 

4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió - Ảnh 8
Tóc thắt nút khác biệt nhưng vẫn nữ tính - Ảnh: Internet

 

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì

4 kiểu tóc kết hợp với mái thưa giúp nàng mặt tròn xinh hết nấc, hễ cứ cắt là thon gọn tức thì

Ngoài việc tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi bản thân với 4 kiểu tóc kết hợp mái thưa dưới đây, gương mặt sẽ trở nên thon gọn tức thì.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc che tóc bết kiểu tóc đẹp

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 24 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt