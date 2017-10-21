4 kiểu tóc sẽ 'cứu nguy' cho nàng trong ngày đầu bết vì mưa gió

Những lúc như thế, bạn cần ghi nhớ ngay 4 kiểu tóc "cứu nguy" dưới đây để giúp mái tóc bết dính trở nên gọn gàng, sạch sẽ và tiện lợi.

Nắng mưa thất thường chính là kiểu thời tiết vô cùng khó chịu, không những khiến cơ thể gặp phải các vấn đề về sức khỏe , mà còn khiến cho da đầu tiết nhiều dầu hơn làm tóc mất đi độ phồng tự nhiên.

Tóc đuôi ngựa dường như là sự lựa chọn phù hợp nhất vào những ngày trời mưa gió, vì kiểu tóc này vừa che được mái tóc bết dính vừa dễ thực hiện, không chút cầu kì.

Điều bạn cần làm chỉ là túm lại tóc, chải lên cao sau đó dùng dây chun buộc lại. Bạn đã có ngay một kiểu tóc vô cùng năng động và trẻ trung, trợ thủ đắc lực trong những ngày tóc bết dầu.

Nếu việc buộc tóc cao khiến bạn khó khăn trong việc đội mũ bảo hiểm thì hãy áp dụng ngay cách tạo kiểu tóc đuôi ngựa thấp, một gợi ý dành cho nàng là hãy buộc hơi lỏng và đánh rối 1 tí để tạo độ bồng bềnh.

Tóc đuôi ngựa buộc thấp đem lại vẻ thùy mị, quyến rũ lại còn rất dễ để kết hợp cùng các phong cách thời trang khác nhau.

2. Tóc tết lỏng và hơi rối

Tóc tết chính là kiểu tóc được ưa chuộng từ khoảng thập niên 70 và gần đây, kiểu tóc này đã bắt đầu nổi lên như một hiện tượng. Điều đặc biệt nhất chính là tóc tết vô cùng phù hợp vào những ngày thời tiết ẩm ương, khó chịu.

Phần tóc tết được nới hơi lỏng, tùy ý sẽ thích hợp với những quý cô có mái tóc hơi xù, dễ bị rối hoặc tóc khô xơ, thiếu vẻ suôn mượt. Với kiểu tóc tết vô cũng đơn giản và dễ thực hiện này trông bạn sẽ cực kì thùy mị và điệu đà.

3. Tóc búi xõa nửa đầu

Tóc búi chính là kiểu tóc gọn gàng, thuận tiện nhất để che giấu những lọn tóc bết ẩm khiến nàng cảm thấy khó chịu, mất tự tin.

Kiểu tóc này sẽ khiến gương mặt sáng hơn, lại còn dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách khác nhau từ sang trọng đến đơn giản. Đặc biệt, tóc búi nửa đầu sẽ càng làm tăng thêm vẻ ngọt ngào và quyến rũ cho phái đẹp.

4. Tóc thắt nút

Với những ngày mưa gió thường xuyên, nàng hãy thực hiện ngay kiểu tóc thắt nút này nhé, nó khác biệt nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính. Nếu muốn mái tóc thêm nét tự nhiên, nhu hòa thì đừng bỏ qua việc làm tóc xoăn lọn nhẹ nhàng.