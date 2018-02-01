Kiểu tóc ngắn ngang vai có gì hot mà các mỹ nhân Việt đều 'rủ nhau' đi cắt

Tóc ngắn, đặc biệt là ở độ dài ngang vai đang là xu hướng được phái đẹp ưa thích và áp dụng nhiều nhất. Minh chứng là đến các mỹ nhân Việt vốn trung thành với mái tóc dài thướt tha cũng đã đi cắt kiểu tóc này.
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Tóc ngắn ngang vai còn có tên gọi khác là tóc bob đang "làm mưa làm gió" trong hội chị em phụ nữ. Với độ dài ngang vai, kiểu tóc này có rất nhiều mẫu như duỗi cúp, duỗi thẳng tự nhiên, uốn xoăn đuôi, uốn vểnh đuôi, uốn xoăn sóng, uốn lọn.... Cũng chính vì sự đa dạng cùng vẻ đẹp sành điệu, trẻ trung, xinh xắn mang đến cho phái đẹp mà kiểu tóc này được yêu mến như hiện nay.
Độ hot của xu hướng tóc ngắn ngang vai có thể được chứng minh bởi việc các sao nữ nổi tiếng vốn trung thành với mái tóc dài nhiều năm qua như Ngọc Trinh, Nhã Phương, Elly Trần, Tâm Tít, Ái Phương, Diệp Lâm Anh.... đều quyết định cắt tóc ngắn.
Kiểu tóc ngắn ngang vai nhuộm nâu
Làn da trắng ngần của Ngọc Trinh dường như được tôn lên tối đa nhờ kiểu tóc ngắn ngang vai nhuộm màu nâu sáng này.
Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn vểnh
Tóc ngắn ngang vai uốn vểnh giúp vẻ ngoài vốn xinh xắn, dễ thương của Nhã Phương thêm phần quý phái và quyến rũ.
Kiểu tóc ngắn ngang vai duỗi cúp
Hari Won vô cùng đúng đắn khi chọn kiểu tóc ngang vai duỗi cúp. Với mái tóc mới này, nữ ca sĩ trông vô cùng trẻ trung và tươi tắn.
Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn gợn sóng
Diệp Lâm Anh cũng là cô nàng ưa thích mái tóc dài tự nhiên, tuy nhiên, mới đây cô đã thay đổi hoàn toàn với tóc ngắn ngang vai uốn xoăn sóng.
Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cổ điển
Ái Phương vốn mang nét đẹp rất quý phái và cổ điển nên khi cắt tóc ngắn ngang vai uốn retro trông cô càng thêm phần nổi bật.
Kiểu tóc ngắn ngang vai thẳng tự nhiên
Đây là kiểu tóc ngắn giúp quý cô trông trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều.
Đến cả các mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt cũng cắt tóc ngắn ngang vai, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa thử kiểu tóc vô cùng hot này.