Kiểu tóc ngắn ngang vai có gì hot mà các mỹ nhân Việt đều 'rủ nhau' đi cắt

Độ hot của xu hướng tóc ngắn ngang vai có thể được chứng minh bởi việc các sao nữ nổi tiếng vốn trung thành với mái tóc dài nhiều năm qua như Ngọc Trinh, Nhã Phương, Elly Trần, Tâm Tít, Ái Phương, Diệp Lâm Anh.... đều quyết định cắt tóc ngắn.

Tóc ngắn ngang vai còn có tên gọi khác là tóc bob đang "làm mưa làm gió" trong hội chị em phụ nữ. Với độ dài ngang vai, kiểu tóc này có rất nhiều mẫu như duỗi cúp, duỗi thẳng tự nhiên, uốn xoăn đuôi, uốn vểnh đuôi, uốn xoăn sóng, uốn lọn.... Cũng chính vì sự đa dạng cùng vẻ đẹp sành điệu, trẻ trung, xinh xắn mang đến cho phái đẹp mà kiểu tóc này được yêu mến như hiện nay.

Làn da trắng ngần của Ngọc Trinh dường như được tôn lên tối đa nhờ kiểu tóc ngắn ngang vai nhuộm màu nâu sáng này.

Nhã Phương đã thay mới mái tóc dài đen bằng kiểu ngắn ngang vai uốn vểnh - Ảnh: Internet

Trông Nhã Phương quý phái và quyến rũ hơn rất nhiều khi cắt kiểu tóc ngắn ngang vai uốn vểnh - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai duỗi cúp

Hari Won vô cùng đúng đắn khi chọn kiểu tóc ngang vai duỗi cúp. Với mái tóc mới này, nữ ca sĩ trông vô cùng trẻ trung và tươi tắn.

Bà xã Trấn Thành trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều khi cắt tóc ngắn ngang vai - Ảnh: Internet

Nếu muốn trông trẻ trung hơn, bạn hãy cắt tóc ngang vai duỗi cúp như Hari Won - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn gợn sóng

Diệp Lâm Anh cũng là cô nàng ưa thích mái tóc dài tự nhiên, tuy nhiên, mới đây cô đã thay đổi hoàn toàn với tóc ngắn ngang vai uốn xoăn sóng.

Với mái tóc dài, Diệp Lâm Anh trông vô cùng dịu dàng. Còn khi cắt tóc ngắn ngang vai uốn gợn sóng, đánh rối, cô nàng trông cá tính, quyến rũ hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cổ điển

Ái Phương vốn mang nét đẹp rất quý phái và cổ điển nên khi cắt tóc ngắn ngang vai uốn retro trông cô càng thêm phần nổi bật.

Diện mạo Ái Phương trông khác biệt hoàn toàn khi cắt kiểu tóc ngắn ngang vai uốn cổ điển này - Ảnh: Internet

Cựu hotgirl Tâm Tít cũng mê đắm kiểu tóc ngắn ngang vai uốn retro - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn ngang vai thẳng tự nhiên

Đây là kiểu tóc ngắn giúp quý cô trông trẻ trung và tươi tắn hơn rất nhiều.

Bà mẹ hai con Elly Trần trông như cô gái đôi mươi khi cắt kiểu tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng tự nhiên và mái thưa này - Ảnh: Internet

Đến cả các mỹ nhân nổi tiếng trong showbiz Việt cũng cắt tóc ngắn ngang vai, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa thử kiểu tóc vô cùng hot này.