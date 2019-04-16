Cách mặc quần lót lọt khe tăng tối đa sự gợi cảm của phụ nữ

Chiếc quần lót lọt khe đang trở thành một xu hướng rất được ưa chuộng. Không chỉ phái đẹp mà đến cánh mày râu cũng mê mẩn bởi sự quyến rũ, sexy khó cưỡng của quần lót lọt khe. Tuy nhiên, quần lọt khe cũng dễ “phản chủ” nếu như không mặc đúng cách, gây ra sự khó chịu và có thể gây nguy hại cho vùng kín.

Về mặt cấu tạo, quần lót lọt khe nữ thường bị loại bỏ đi các mảnh phần mông và hai phần mông phía trước, được buộc bởi các sợi dây mảnh cùng một mảnh vải vừa đủ lọt qua khe. Quần lót lọt khe cũng sử dụng nhiều chất liệu đẹp như ren, cotton, vải voan, vải lụa… như những chiếc quần lót thông thường.

Quần lót lọt khe nữ có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Sau này do hội nhập trên nhiều phương diện nên loại quần này đã có mặt tại Việt Nam. Quần lót lọt khe có độ hở táo bạo, vô cùng sexy. Vì thế các chị em thường ưu tiện mặc nó trong chốn phòng the. Hiện nay, tư duy người Việt thoáng hơn nên đã có nhiều cô gái mặc quần lót lọt khe khi đi bơi, tắm biển hoặc múa cột tại các quán bar.

Quần lót lọt khe giúp tăng tối đa sự gợi cảm ở phần vùng kín và vòng 3 nên được rất nhiều chị em yêu thích, nhất là các sao Việt như: người mẫu Diệu Huyền, Ca sĩ Thảo Trang, siêu mẫu Minh Tú, siêu mẫu Hà Anh… Do có thiết kế đơn giản, chất liệu thoải mái nên chúng giúp các chị em vô tư chạy nhảy mà không lo bị vướng bận, bó siết làm thành các vết lằn trên da. Bên cạnh đó, kiểu quần này còn tôn vinh thân hình chữ S một cách “trần trụi nhất”, phái đẹp dễ dàng khoe vòng 3 quyến rũ của mình. Đặc biệt là nhờ kiểu dáng thiết kế tinh tế, đường may tỉ mỉ, tạo độ sexy giúp các nàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt bạn tình.

Cách mặc quần lót lọt khe nữ đúng cách

Việc mặc quần lót nói chung và quần lót lọt khe nói riêng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe phụ nữ. Vì vậy, việc mặc quần lót như thế nào cho đúng cách là điều mà mọi cô gái nên biết.

Quần lót lọt khe được nhiều sao Việt ưu thích

Trước khi mặc, các chị em hãy đảm bảo chiếc quần lót vừa vặn, không chọn những chiếc quần chật bởi chúng có thể cọ sát, làm tổn thương đến cô bé. Chính vì vậy, trước khi mua quần lót lọt khe, các chị em cần phải nắm rõ kích thước vùng eo và hông cơ thể của mình rồi nhờ nhân viên tư vấn giúp chọn size phù hợp.

Ở mỗi thời điểm, cơ thể sẽ có sự thay đổi về số đo nên số đo về quần lót cũng sẽ bị thay đổi. Do đó, bạn nên đo vòng eo và hông của mình để xác định chính xác. Việc xác định đúng số đo 2 vòng rất quan trọng, vì thế bạn đừng bỏ qua bước này. Hơn nữa, mỗi thương hiệu đều có một bảng số đo khác nhau nên việc ghi nhớ số đo của mình và đối chiếu lựa chọn kích cỡ phù hợp với từng nhãn hàng cũng là điều cần thiết.

Khi xác định được số đo thì điều tiếp theo là bạn hãy quan tâm đến chất liệu. Hãy chọn những chiếc quần lót lọt khe cao cấp được may bằng cotton để đảm bảo vùng kín luôn khô thoáng, hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn và các loại nấm. Nếu mặc quần lót lọt khe bằng ren thì nên tìm những loại ren tốt, có khả năng thoáng khí, đặc biệt là có độ đàn hồi tốt và bền ở phần thắt lưng. Như vậy khi mặc mới cảm thấy thoải mái, giúp chị em tự tin.

Quần lót lọt khe giúp các chị em gợi cảm hơn

Sau khi chọn được kiểu dáng, chất lượng, size quần vừa vặn, các em hãy giặt sạch sẽ, ủi khô rồi hãy mặc. Khi mặc thì nên để cạp quần dưới hoặc ngang hai bên xương hông, sẽ không gây cảm giác căng tức khó chịu, tạo sự tinh tế hơn, không để lộ đai quần lót ra ngoài. Chính vì vậy, loại quần lọt khe này luôn là sự lựa chọn số 1 đối với các cô nàng mặc áo dài, thông thoáng tốt giúp mọi hoạt động trở nên thật nhẹ nhàng. Tuyệt đối các chị em không nên bắt chước những cô người mẫu nội y khi thấy họ thường kéo cạp quần rất cao, bởi vì họ chỉ mặc nội y mà không mặc quần áo bên ngoài, kéo cao thì sẽ đẹp hơn.

Trên đây là cách mặc quần lót lọt khe giúp các nàng bước đầu làm quen với loại quần lót này vừa tôn trọn bờ mông gợi cảm và quyến rũ mà vẫn thoải mái, an toàn cho sức khỏe.