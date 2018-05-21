Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay

Hiện nay, các nhà tạo mẫu tóc đã phát triển để cắt tóc undercut cho nữ với nhiều kiểu tóc đẹp khác nhau.

Nói đến kiểu tóc undercut thì chắc hẳn bạn sẽ hình dung ngay đến mái tóc của một anh chàng có phần tóc được cạo sát ở 2 bên, phần tóc ở giữa để dài, vuốt keo bóng mượt một cách tỉ mỉ gọn gàng. Kiểu tóc này sẽ mang đến nét khác lạ giúp thay đổi diện mạo các quý ông.

Undercut truyền thống là kiểu tóc không có bất kỳ sự can thiệp nào quá công phu

Undercut truyền thống là kiểu tóc cạo sát phần dưới, phía trên được nhuộm đồng nhất một màu. “Độc” và “mộc”là nét đẹp của kiểu tóc này.

2. Undercut nữ sau gáy đẹp

"Mốt" undercut sau gáy đẹp cho nữ -Ảnh: Internet

Undercut vốn được hiểu là tóc cắt ở dưới. Nếu như nam giới theo xu hướng cạo hai bên thì nữ giới rất chuộng kiểu tóc này cạo nhẹ phần gáy thành những hình thù khác nhau.

Undercut nữ sau gáy kiểu đơn giản -Ảnh: Internet

Kiểu tóc này sẽ giữ phía đằng trước mặt vẫn là tóc dài bình thường và có thể kết hợp với những đường cắt hoàn hảo. Mái tóc vốn có của bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì.

Kiểu tóc undercut nữ sau gáy giữ phần tóc trước bình thường-Ảnh: Internet

Các nhà tạo mẫu tóc còn giúp tạo nên mái tóc cá tính cho cô nàng “nổi loạn” bằng phối hợp những họa tiết nổi đặc sắc. Từ đơn giản như kiểu cạo với hoạ tiết bông hoa đơn giản, kiểu vây cá, kiểu zig-zag...

Undercut nữ kiểu họa tiết vây cá -Ảnh: Internet

Cho đến kiểu họa tiết cầu kỳ: kiểu phong cách Graffiti đường phố, kiểu họa tiết mặt trăng, kiểu undercut cầu vồng, kiểu họa tiết nơ …

Undercut nữ sau gáy nữ kiểu họa tiết nơ -Ảnh: Internet

Ưu điểm của undercut nữ sau gáy mang lại đó chính là sự mát mẻ, mới lạ, đầy phong cách cá tính mà không bị đánh giá là quá táo bạo hay nổi loạn. Chắc chắn nhiều cô nàng sẽ không thể cưỡng lại được ý định thử nghiệm kiểu undercut nữ chất sành điệu này.

3. Undercut ngắn

Undercut nữ ngắn -Ảnh: Internet

Với những cô nàng cá tính, cô nàng tomboy yêu thích sự menly thì kiểu tóc undercut ngắn là lựa chọn rất phù hợp.

Undercut nữ ngắn phù hợp với phong cách menly -Ảnh: Internet

Undercut tomboy đang lên ngôi bởi sự trẻ trung, gọn gàng, thoáng mát mà rất sành điệu và hiện đại, và đặc biệt chúng phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Undercut tomboy với màu nhuộm nổi trội -Ảnh: Internet

Đây là kiểu undercut nữ mặt tròn đẹp phù hợp giúp cho cô nàng mặt tròn thêm cân đối, hoàn thiện phong cách của mình. Để thêm phần tôn lên chất riêng của kiểu undercut tóc ngắn này hơn nữa, nhiều cô nàng còn lựa chọn màu sắc nổi trội như xanh, tím, xám…

2. Undercut nữ tóc dài

Nếu bạn muốn để tóc dài thướt tha nhưng vẫn tự tin thể hiện chất cá tính ngầu thì undercut nữ tóc dài là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Undercut nữ đầy cá tính là kiểu tóc undercut nữ đẹp kết hợp giữa cũ và mới, quyến rũ và nam tính mang trong mình.

Undercut nữ tóc dài kết hợp cũ và mới, quyến rũ và nam tính -Ảnh: Internet

Nhiều nhà tạo mẫu tóc đã phát triển kiểu tóc undercut dành riêng cho nữ. Kiểu undercut nữ tóc dài này được cạo nhẹ một bên đến sau gáy và có thể kết hợp với các họa tiết nổi đặc sắc.

Kiểu undercut nữ tóc dài đẹp -Ảnh: Internet

5. Undercut với hoa văn đa sắc

Undercut hoa văn đa sắc rực rỡ -Ảnh: Internet

Undercut ngắn đủ màu rực rỡ đánh dấu sự sáng tạo bậc nhất của lĩnh vực thẩm mĩ tóc. Đây là trào lưu vừa đổ bộ trong năm nay.

Undercut hoa văn đa sắc có khuyết điểm "kén" đối tượng, phá cách quá đà -Ảnh: Internet

Đây là kiểu undercut nữ đẹp tích hợp 3 tiêu chí: vừa ngắn vừa dài, nhiều hoạ tiết, “sơn màu” cho các hình vẽ.Tuy nhiên, kiểu tóc này có khiếm khuyết là “lập dị” hoặc phá cách quá đà rất “kén” đối tượng.

Với sự năng động, cá tính mang lại, những kiểu tóc undercut nữ 2018 vừa chia sẻ là lựa chọn được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Bạn đang mong muốn sở hữu một kiểu tóc undercut nữ đẹp mà vẫn còn e dè lo sợ vẻ ngoài quá đỗi khác biệt của chúng? Còn chần chờ gì nữa, hãy lựa chọn một kiểu phù hợp để tự tin thể hiện cá tính của mình trong mùa hè năm nay nhé!

Chúc các bạn luôn xinh đẹp và nổi bật!