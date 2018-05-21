Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay

Thời trang 21/05/2018 09:23

Trước đây, undercut là kiểu tóc chỉ dành cho nam giới. Tuy nhiên, hiện nay kiểu tóc này bắt đầu “lấn sân” và được nữ giới rất yêu thích. Các kiểu undercut nữ đẹp với nét cá tính và “đầy màu sắc”, thậm chí là phá cách và “nổi loạn” đang "làm mưa làm gió" . Cùng chiêm ngưỡng những kiểu tóc undercut nữ đẹp ngay nhé!

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 1
Kiểu tóc undercut khác lạ được nam giới rất ưa chuộng -Ảnh: Internet

Nói đến kiểu tóc undercut thì chắc hẳn bạn sẽ hình dung ngay đến mái tóc của một anh chàng có phần tóc được cạo sát ở 2 bên, phần tóc ở giữa để dài, vuốt keo bóng mượt một cách tỉ mỉ gọn gàng. Kiểu tóc này sẽ mang đến nét khác lạ giúp thay đổi diện mạo các quý ông.

Hiện nay, các nhà tạo mẫu tóc đã phát triển để cắt tóc undercut cho nữ với nhiều kiểu tóc đẹp khác nhau.

1. Undercut truyền thống

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 2

Undercut truyền thống là kiểu tóc không có bất kỳ sự can thiệp nào quá công phu

hoặc cầu kỳ -Ảnh: Internet

Undercut truyền thống là kiểu tóc cạo sát phần dưới, phía trên được nhuộm đồng nhất một màu. “Độc” và “mộc”là nét đẹp của kiểu tóc này.

2. Undercut nữ sau gáy đẹp

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 3
"Mốt" undercut sau gáy đẹp cho nữ -Ảnh: Internet

Undercut vốn được hiểu là tóc cắt ở dưới. Nếu như nam giới theo xu hướng cạo hai bên thì nữ giới rất chuộng kiểu tóc này cạo nhẹ phần gáy thành những hình thù khác nhau. 

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 4
Undercut nữ sau gáy kiểu đơn giản -Ảnh: Internet

Kiểu tóc này sẽ giữ phía đằng trước mặt vẫn là tóc dài bình thường và có thể kết hợp với những đường cắt hoàn hảo. Mái tóc vốn có của bạn sẽ không bị ảnh hưởng gì. 

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 5
Kiểu tóc undercut nữ sau gáy giữ phần tóc trước bình thường-Ảnh: Internet

Các nhà tạo mẫu tóc còn giúp tạo nên mái tóc cá tính cho cô nàng “nổi loạn” bằng phối hợp những họa tiết nổi đặc sắc. Từ đơn giản như kiểu cạo với hoạ tiết bông hoa đơn giản, kiểu vây cá, kiểu zig-zag...

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 6
Undercut nữ kiểu họa tiết vây cá -Ảnh: Internet

Cho đến kiểu họa tiết cầu kỳ: kiểu phong cách Graffiti đường phố, kiểu họa tiết mặt trăng, kiểu undercut cầu vồng, kiểu họa tiết nơ …

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 7
Undercut nữ sau gáy nữ kiểu họa tiết nơ -Ảnh: Internet

Ưu điểm của undercut nữ sau gáy mang lại đó chính là sự mát mẻ, mới lạ, đầy phong cách cá tính mà không bị đánh giá là quá táo bạo hay nổi loạn. Chắc chắn nhiều cô nàng sẽ không thể cưỡng lại được ý định thử nghiệm kiểu undercut nữ chất sành điệu này.

3. Undercut ngắn

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 8
Undercut nữ ngắn -Ảnh: Internet

Với những cô nàng cá tính, cô nàng tomboy yêu thích sự menly thì kiểu tóc undercut ngắn là lựa chọn rất phù hợp.

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 9
Undercut nữ ngắn phù hợp với phong cách menly -Ảnh: Internet

Undercut tomboy đang lên ngôi bởi sự trẻ trung, gọn gàng, thoáng mát mà rất sành điệu và hiện đại, và đặc biệt chúng phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 10
Undercut tomboy với màu nhuộm nổi trội -Ảnh: Internet

Đây là kiểu undercut nữ mặt tròn đẹp phù hợp giúp cho cô nàng mặt tròn thêm cân đối, hoàn thiện phong cách của mình. Để thêm phần tôn lên chất riêng của kiểu undercut tóc ngắn này hơn nữa, nhiều cô nàng còn lựa chọn màu sắc nổi trội như xanh, tím, xám…

2. Undercut nữ tóc dài

Nếu bạn muốn để tóc dài thướt tha nhưng vẫn tự tin thể hiện chất cá tính ngầu thì undercut nữ tóc dài là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Undercut nữ đầy cá tính là kiểu tóc undercut nữ đẹp kết hợp giữa cũ và mới, quyến rũ và nam tính mang trong mình.

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 11
Undercut nữ tóc dài kết hợp cũ và mới, quyến rũ và nam tính -Ảnh: Internet

Nhiều nhà tạo mẫu tóc đã phát triển kiểu tóc undercut dành riêng cho nữ. Kiểu undercut nữ tóc dài này được cạo nhẹ một bên đến sau gáy và có thể kết hợp với các họa tiết nổi đặc sắc.

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 12
Kiểu undercut nữ tóc dài đẹp -Ảnh: Internet

5. Undercut với hoa văn đa sắc

Bộ sưu tập những kiểu tóc undercut nữ đẹp đang thịnh hành nhất hiện nay - Ảnh 13
Undercut hoa văn đa sắc rực rỡ -Ảnh: Internet

Undercut ngắn đủ màu rực rỡ đánh dấu sự sáng tạo bậc nhất của lĩnh vực thẩm mĩ tóc. Đây là trào lưu vừa đổ bộ trong năm nay.

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Undercut hoa văn đa sắc có khuyết điểm  "kén" đối tượng,

phá cách quá đà -Ảnh: Internet

Đây là kiểu undercut nữ đẹp tích hợp 3 tiêu chí: vừa ngắn vừa dài, nhiều hoạ tiết, “sơn màu” cho các hình vẽ.Tuy nhiên, kiểu tóc này có khiếm khuyết là “lập dị” hoặc phá cách quá đà rất “kén” đối tượng.

Với sự năng động, cá tính mang lại, những kiểu tóc undercut nữ 2018 vừa chia sẻ là lựa chọn được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Bạn đang mong muốn sở hữu một kiểu tóc undercut nữ đẹp mà vẫn còn e dè lo sợ vẻ ngoài quá đỗi khác biệt của chúng? Còn chần chờ gì nữa, hãy lựa chọn một kiểu phù hợp để tự tin thể hiện cá tính của mình trong mùa hè năm nay nhé!

Chúc các bạn luôn xinh đẹp và nổi bật!

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