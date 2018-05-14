Cập nhật ngay 5 kiểu tóc đẹp cho xu hướng tóc 2018 cho nữ hiện đại, trẻ trung

Tóc dài uốn xoăn là xu hướng hiện đại của năm 2018 -Ảnh: Internet

Tóc dài uốn xoăn đẹp, sang chảnh là kiểu tóc lên ngôi trong năm 2018. Sau một thời gian “làm mưa làm gió", kiểu tóc ngắn, tóc bob đã dần hạ nhiệt. Giới trẻ đã “ngán” với kiểu tóc này và bắt đầu chuộng tóc dài cuốn hút, quyến rũ.

Bạn sẽ chẳng bao giờ lỗi mốt với kiểu tóc dài uốn xoăn -Ảnh: Internet

Kiểu tóc này phù hợp với mọi gương mặt và tương thích với nhiều phong cách thời trang khác nhau. Bạn sẽ vẫn sở hữu diện mạo hoàn hảo nhất ngay cả khi đi chơi, dạo phố, dự tiệc…

Bạn có thể kết hợp với nhiều kiểu mái khác nhau, có thể là mái dài, mái lưa thưa và đặc biệt là kiểu mái rẽ ngôi ấn tượng.

Kết hợp mái tóc dài nữ tính, thanh lịch với uốn xoăn gợn sóng sẽ giúp bạn làm mới hoàn toàn -Ảnh: Internet

Đây là gợi ý tuyệt vời dành cho bạn nếu còn đang loay hoay không biết diện kiểu tóc gì trong năm 2018.

2. Tóc uốn xoăn ngang vai

Tóc uốn xoăn ngang vai phù hợp cho cô nàng có mặt tròn -Ảnh: Internet

Thời gian trở lại đây, xu hướng tóc uốn xoăn ngang vai đang rất được ưa chuộng. Những lọn tóc xoăn sóng ngắn sẽ giúp mang lại vẻ trẻ trung, năng động và giúp "ăn gian" tuổi.

Xu hướng tóc 2018 cho mặt tròn đó là tóc uốn xoăn với độ dài ngang vai giúp tạo hiệu ứng kéo dài khuôn mặt hơn.

Tóc uốn xoăn ngang vai vừa trẻ trung vừa dịu dàng -Ảnh: Internet

Kiểu tóc này giúp khuôn mặt tròn trịa chẳng mấy chốc sẽ trở nên thanh thoát hơn.

Với khuôn mặt tròn, chọn kiểu tóc quá dài hoặc quá ngắn đều dẫn đến việc mất cân xứng. Khuôn mặt tròn to thường không phù hợp với kiểu mái bằng. Kiểu mái này sẽ khiến bạn trông ngố hơn so với lúc trước. Vì thế, bạn lưu ý tránh chọn kiểu mái bằng nhé!

3. Tóc uốn đuôi

Tóc uốn đuôi giúp khuôn mặt trông rạng rỡ hơn -Ảnh: Internet

Mẫu tóc xoăn uốn tại đoạn đuôi là sự chọn lựa hoàn hảo giúp nàng thay đổi bản thân, tạo vẻ đáng yêu và dễ thương hơn.

Mẫu tóc uốn đuôi đẹp -Ảnh: Internet

Tóc uốn đuôi là 1 trong các kiểu tóc đẹp cho cho xu hướng tóc 2018. Với phần tóc chỉ uốn tại đoạn đuôi sẽ mang đến vẻ rạng rỡ cho khuôn mặt để trông bạn thanh lịch, khác hẳn nét đằm thắm khi để tóc thẳng.

Chọn phần mái tương thích với khuôn mặt -Ảnh: Internet

Phần mái tóc thì bạn có thể linh hoạt chọn cho tương thích với khuôn mặt với mái dài, mái ngố hay mái thưa.

Kiểu tóc này có tính ứng dụng cao, bạn có thể thoải mái biến hóa với các kiểu tết lại, buộc nửa đầu hay buông xõa tự nhiên sao cho thích hợp với hoàn cảnh.

4. Kết hợp các kiểu tóc với mái siêu ngắn

Mái siêu ngắn tinh nghịch, mới lạ-Ảnh: Internet

Tóc mái với độ dài trên lông mày gòn gọi là mái bò liếm được nhiều chị em hưởng ứng và vẫn đang rất hot. Với mái siêu ngắn, bạn sẽ mang một vẻ mới lạ.

Mái siêu ngắn dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu -Ảnh: Internet

Bạn có thể linh hoạt uốn xoăn và kết hợp với nhiều kiểu cho nhiều phong cách từ dễ thương, tinh nghịch cho đến nữ tính…

5. Tóc tỉa layer

Tóc tỉa layer là trào lưu được bạn trẻ rất yêu thích -Ảnh: Internet

Tóc tỉa layer được các sao xứ Hàn lăng xê và nhanh chóng trở thành trào lưu được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Tóc tỉa layer mang đến nét nữ tính -Ảnh: Internet

Kiểu tóc này có phần đuôi tóc được xử lý nhỏ gọn và nhọn. Tóc được tỉa thành những lớp tóc chồng lên nhau nên trông bồng bềnh đầy sức sống hơn và mang đến cho bạn nét nữ tính dịu dàng.

Bên cạnh đó, với từng độ dài cắt layer khác nhau lại còn có thể khắc phục nhược điểm trên gương mặt. Chẳng hạn, tóc ngắn layer giúp gương mặt thon gọn,...

Gương mặt thon gọn hơn khi để tóc ngắn layer -Ảnh: Internet

Có nhiều lựa chọn cho bạn như: tóc tỉa layer dài, ngắn, xoăn hay thẳng. Tất cả đều tôn lên nét ngầu và cá tính mà vẫn không kém phần quyến rũ.

Hãy nhanh chóng nắm bắt các kiểu tóc xu hướng tóc 2018 cho nữ và chọn cho mình một mẫu phù hợp để có một mái tóc thật xinh xắn nhé!