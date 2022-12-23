2 chiếc áo ‘hot search’ nhất MXH liên quan đến 2 sao nam bị tố có giá rẻ bèo, nhận về lượt tìm kiếm chóng mặt

Vụ 2 sao nam người Việt bỗng bị tố hiếp dâm cô gái người Anh 17 tuổi khiến 2 chiếc áo trở thành từ khóa tìm kiếm top đầu trên mạng xã hội.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào ngày 1/7, sau khi hàng loạt thông tin tố cáo 2 người đàn ông là nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi trên đảo Majorca, các từ khóa về 2 nhân vật liên quan bỗng xuất hiện rầm rộ trên google. Thông tin từ lời kể nạn nhân bị hãm hiếp, 2 người này là một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng, có độ tuổi 37 và 42. Trang tin đăng thông tin 2 nghệ sĩ Việt Nam hãm hiếp cô gái 17 tuổi. Ảnh: Internet Ngay sau thông tin trên, hàng loạt bình luận và những từ khóa gây sốt cộng đồng mạng kèm hình ảnh tiết lộ 2 nghệ sĩ đang bị cảnh sát bắt giữ và còng tay xuất hiện. Mặc dù chân dung người bị tình nghi phạm tội không rõ ràng, song, 2 chiếc áo lại khá nổi bật khiến CĐM tò mò.

Hình ảnh 2 chiếc áo 'hot search'. Ảnh: Internet Ngay lập tức, hai chiếc áo đã được truy lùng với tốc độ chóng mặt. Theo đó, một chiếc áo của người đàn ông bên trái bức ảnh có màu xanh nhạt kèm các họa tiết trừu tượng bằng vải rũ bóng, cổ ve lật trải rộng, có cài khuy trước và là kiểu áo sơ mi cộc tay được bán trên một website nọ với giá đang sale chỉ khoảng 900k. Chiếc áo được bán trên web với giá đang sale. Ảnh: Internet Một nhạc sĩ tại Việt Nam đã từng mặc chiếc áo này. Ảnh: Internet Chiếc áo này cũng từng được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mặc trong một sự kiện có sự xuất hiện nổi bật cùng bà xã, anh rất hào hứng check in cùng dàn sao đình đám như Đức Phúc, Thu Minh...

Chiếc áo bán trên mạng có giá phải chăng. Ảnh: Internet Cùng với đó, chiếc áo thun của người nam bên phải cũng được CĐM tra cứu đông đảo. Chi tiết của chiếc áo đặc biệt được chú ý vì có màu sắc nổi bật dựa trên phim hoạt hình nổi tiếng Spy x Family. Chiếc áo trên có giá được bán sale trên web chỉ 391k. Theo Ultima Hora, 2 nghệ sĩ Việt Nam bị bắt tại khách sạn Universal Hotel Aquamarine ở Andratx vào sáng 25/6 (thứ Bảy, giờ địa phương). Họ sau đó đã được tại ngoại, nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi sự việc đang trong quá trình điều tra. Danh tính của 2 người đàn ông vẫn chưa được công bố. Cơ quan chức năng cũng tiết lộ họ từ chối trả lời các câu hỏi ngay sau khi bị bắt. Hiện, CĐM tìm kiếm và share đông đảo về chiếc áo.

Thông báo mới nhất: Hồng Đăng không xuất hiện trong chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" trên VTV ngày 2/7 Người thay thế là diễn viên Lan Phương, cô cũng là một trong những nhân vật đình đám trong phim "Thương ngày nắng về" với vai Khánh - vợ của nhân vật Đức do Hồng Đăng đóng.

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