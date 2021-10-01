Khi nằm cạnh nhau trong phòng ICU, cụ ông luôn nắm chặt tay vợ mình, một phút cũng không muốn buông ra, nhưng rồi Covid-19 đã khiến họ phải âm dương cách biệt.

Ông Wu Zhiping (75 tuổi) và vợ là bà Li Liandi (80 tuổi) sống tại thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Hai người đã kết hôn được khoảng 50 năm nhưng tình cảm của họ vẫn mặn nồng như ban đầu. Khi biết vợ bị mắc bệnh ung thư, ông Wu đã luôn bên, chăm sóc vợ tận tình.

Vừa qua, ông Wu không may bị nhiễm Covid-19. Sau khi nhập viện Serdang được 2 ngày thì tình trạng của ông lại chuyển biến xấu nên ông tiếp tục được chuyển tới phòng ICU của bệnh viện Sungai Buloh.

Ông tận tuỵ chăm sóc bà khi bị ung thư

Tới ngày 9/9, bà Li cũng phải vào phòng ICU vì nhiễm Covid-19. Tình cờ thay, duyên số lại một lần nữa cho hai ông bà nằm cùng một phòng bệnh nên bệnh viện đã bố trí giường của cặp vợ chồng già ở cạnh nhau.

Vào dịp tết Trung thu, cả hai đã nắm tay nhau cùng đón Tết, cùng nhau chống chọi qua căn bệnh. Và dù cả hai đều phải đặt nội khí quản, nói không ra hơi nhưng cặp vợ chồng vẫn động viên nhau bằng cái nắm tay thật chặt, cái nhìn ấm áp hy vọng sẽ chiến thắng căn bệnh này.

Cặp vợ chồng già nắm tay không buông trong phòng ICU

Thế nhưng, chỉ 5 ngày sau Tết Trung thu, bà Li đã trút hơi thở cuối cùng. Khi hay tin vợ qua đời, ông Wu đau đớn không nguôi, khóc lóc đòi rút ống thở, không muốn chạy chữa nữa. Tuy nhiên, sau khi được người nhà động viên, cụ ông đã đồng ý tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.

Câu chuyện của cặp vợ chồng già trong phòng ICU sau đó đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội. Ai nấy đều xúc động trước tình cảm của đôi vợ chồng, cầu mong ông sớm khỏi bệnh để đoàn tụ bên con cháu.

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