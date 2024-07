Theo tờ Times of India, “Mục tiêu duy nhất của tôi bây giờ là trở thành người thành đạt trong cuộc sống, điều mà tôi muốn mọi người biết đến tôi", nữ sinh 15 tuổi nói với Times of India hôm 13/7 khi trở lại trường học sau ba tuần đau thương.

Việc hủy đăng ký của nữ sinh đi kèm với lời khiển trách từ hiệu trưởng trường, người không biết lý do nữ sinh vắng mặt - đã nói với cha nữ sinh vào ngày 11/7 rằng hãy tổ chức đám cưới cho con nếu ông không muốn gửi con đến lớp.

Theo quan chức, trong mọi trường hợp nghỉ học, học sinh phải viết đơn gửi giáo viên chủ nhiệm hoặc hiệu trưởng nêu rõ lý do vắng mặt cụ thể. Cha của nữ sinh nói với Times of India hôm 13/7 rằng bé gái đã không ra khỏi nhà kể từ vụ việc ngày 26/6. Người cha cũng bày tỏ sự lo lắng cho sự an toàn của con gái vì kẻ tấn công – một người đàn ông đã có gia đình – sống ở cùng khu vực.

Cảnh sát cho biết, bị cáo, người được cho là đã gặp nữ sinh ở công viên Swarn Jayanti nhiều lần, hiện đang bị giam giữ tư pháp sau khi bị buộc tội hiếp dâm và đe dọa theo các mục của Luật BNS và các điều khoản liên quan của Luật bảo vệ trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục (POCSO).

Vào ngày 16/6, bị cáo đã gọi nữ sinh đến một khách sạn, đưa nữ sinh vào một căn phòng rồi cưỡng hiếp nạn nhân. Người cha nói: “Con bé đi học, thường kết thúc vào lúc 14 giờ chiều. Thông thường, cháu bé về nhà lúc 15h30 chiều nhưng hôm đó, mãi đến 18 giờ chiều mới về nhà. Cháu bé trông nhợt nhạt khi về nhà và không nói chuyện với ai. Ngày hôm sau, tôi hỏi con và được con kể về vụ việc".

Tình tiết khiến gia đình tan nát. Cô gái tự cô lập mình khi cố gắng đối phó. Cha mẹ khóc và lo lắng.

Giữa lúc nữ sinh này cùng gia đình lo lắng, rơi vào cảnh tuyệt vọng thì họ phát hiện nhà trường đã hủy tên nữ sinh trong danh sách học sinh của trường. Đến ngày 12/7, hiệu trưởng nhà trường đã đến nhà nữ sinh.

Hiệu trưởng trường nơi nữ sinh đăng ký theo học nới với Times of India hôm 13/7 rằng bà đã đăng ký danh sách lại cho nữ sinh sau khi thanh tra trường học quận thông báo cho bà về vụ tấn công tình dục và bà quyết định tự mình đến nói chuyện với nữ sinh để thuyết phục nữ sinh tiếp tục đi học.

“Những nữ sinh bị nhà trường xóa tên đã không thông báo cho nhà trường về việc vắng mặt. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp các cô gái bỏ học vì gia đình ép lấy chồng. Tôi tưởng con bé sẽ không đến trường vì lý do tương tự", hiệu trưởng trường nói về cuộc gọi vào ngày 11/7 với cha của nữ sinh.

Lúc đó tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi biết chuyện, tôi đã đích thân gặp gia đình. Chúng tôi đã nói chuyện khoảng ba giờ”, hiệu trường trường nói thêm với Times of India.

Cha của nữ sinh xác nhận hiệu trưởng đã gặp họ, nhấn mạnh sự cần thiết của việc cho nữ sinh trở lại trường học và bày tỏ sự ủng hộ.

(Danh tính nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục).