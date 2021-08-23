Vợ lén nuôi nhân tình ngay trong nhà hơn cả năm trời để tiện 'hú hí', thảm kịch xảy đến khiến cảnh sát cũng ngẩn người

Thế giới 23/08/2021 09:26

Người vợ lén giấu nuôi tình nhân ngay trong nhà suốt cả năm trời nhưng chồng và gia đình hoàn toàn không hề hay biết.

Vừa qua, cảnh sát thành phố Creola (Mỹ) thông báo về một vụ ẩu đả nghiêm trọng diễn ra trong khu vực. Cụ thể, khoảng 9 giờ tối ngày 15/8, người đàn ông trung niên tên Frank Reeves (53 tuổi) bị bắn vào ngực bởi Michael Amacker ngay trong nhà riêng của mình.

Nhằm tự vệ và trả thù kẻ tấn công mình, ông Frank cũng dùng súng bắn lại đối phương trúng vào bắp đùi và khuỷu tay. Cả 2 người này đều bị thương và đang điều trị tại bệnh viện. Được biết, vào tối hôm xảy ra vụ việc, bà Tracy Reeves - vợ ông Frank,  nói với chồng rằng bà cảm thấy có kẻ lạ đột nhập vào nhà.

Sau đó, ông Frank đã đi kiểm tra và phát hiện ra Michael. Khi bị phát hiện, Michael đã sợ hãi và rút súng ra bắn Frank nên dẫn đến xung đột 2 bên. Khi cảnh sát đến nơi để điều tra vụ việc, sự thật hé lộ khiến mọi người ngẩn ngơ.

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Căn nhà của gia đình Reeves nơi xảy ra vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra Michael hoàn toàn không phải kẻ đột nhập mà hắn là nhân tình của bà Tracy. Bà lén giấu Michael sống trong căn nhà hơn 1 năm trời nhưng ông Frank và cả gia đình đều không hay biết. Khi cảnh sát kiểm tra ngôi nhà mới phát hiện Michael đã bí mật ở trong căn phòng bỏ hoang của gia đình. Hằng ngày, Tracy đều lén đem thức ăn, nước uống đến cho hắn. Thậm chí, hắn còn phải đi vệ sinh vào các chai lọ để không phải ra ngoài, đánh động mọi người. 

Ông Paul Burch - cảnh sát trưởng địa phương cho biết: "Đây là vụ việc kỳ dị nhất tôi từng giải quyết trong hơn 30 năm làm cảnh sát của mình. Hiện trường rất tệ, cả 2 người đàn ông đều kích động và có dấu hiệu sử dụng chất kích thích".

Hiện tại, Michael Amacker đang phải đối mặt với các bản án bao gồm tội cố ý giết người và sở hữu vũ khí trái phép. Cả bà Tracy cũng đã bị bắt vì bị cáo buộc cất giữ và cung cấp chất kích thích cho cả chồng lẫn nhân tình sử dụng.

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