Xảy ra mâu thuẫn, người họ Mễ lôi chị Triệu đến cầu Na Guan - Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, chị Triệu lấy cớ nhảy sông để dọa họ Mễ nhưng vì trong cơn tức giận, họ Mễ đã xông tới nhấc một chân chị ra ngoài lan can cầu và một tay kéo lại hòng thử chị, miệng thì liên tục khiêu khích nói "nhảy đi, cô nhảy đi".

Cuối cùng do bị khiêu khích, cộng thêm tâm trạng bất ổn, chị Triệu đã vượt qua lan can nhảy thẳng xuống sông. Thấy vậy, Họ Mễ mới tá hoả lập tức báo cảnh sát.

Ngày 21/8/2020, do liên quan đến tội cố ý giết người, đối tượng họ Mễ đã bị công an huyện Tương Thành bắt giữ. Được hỏi nguyên nhân đánh chị Triệu tại quán, đối tượng khai báo: "Chị Triệu rất thích tôi, không muốn tôi tiếp xúc với người khác, hôm đó cũng là do cô ấy thấy tôi thân mật với người phụ nữ khác trong quán bar nên mới ghen tức".

Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án cho rằng, mặc dù họ Mễ không trực tiếp gây ra cái chết của chị Triệu nhưng trước tiên là đánh đập chị, sau biết rõ chị này có ý định tự tử nhưng không hề can ngăn, thậm chí còn dùng lời lẽ khiêu khích. Hành vi của đối tượng phù hợp với điều kiện cấu thành tội cố ý giết người. Cuối cùng, tòa tuyên bố bị cáo họ Mễ 5 năm tù giam vì tội (gián tiếp) cố ý giết người.