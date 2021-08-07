Đối tượng đã đánh nạn nhân, sau đó dù biết rõ người tình có ý định tự tử nhưng không hề ngăn cản mà còn dùng lời lẽ khiêu khích.

Mới đây, tòa án nhân dân huyện Tương Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vừa công bố kết quả xét xử bị cáo họ Mễ (nam, 41 tuổi, huyện Tương Thành) về tội (gián tiếp) cố ý giết người. Cụ thể, trước đó, đối tượng họ Mễ thường xuyên qua lại với với người phụ nữ họ Triệu. Cả 2 quen nhau tại một quán bar trong thị trấn vào năm 2018. Đáng nói, cả 2 đều đã có gia đình nhưng vẫn quyết duy trì quan hệ yêu đương bất chính. Chị Triệu được mọi người biết đến là người tài giỏi, thành tích làm việc tốt nhưng lại thường xuyên thiếu tiền, phải vay mượn tiền bạn bè.

Nguyên nhân của việc thiếu tiền là vì trong quá trình qua lại với anh Mễ, vì muốn giúp anh gom tiền mở quán bar. Ngoài tiền riêng của mình, chị Triệu đã vay thêm ngân hàng 150.000 NDT (khoảng hơn 500 triệu đồng). Về sau, người họ Mễ lần lượt trả lại cho chị một ít, nhưng cuối cùng vẫn thiếu nợ chị tổng cộng 240.000 NDT (khoảng 850 triệu đồng). Rạng sáng ngày 31/7/2020, tên họ Mễ và chị Triệu cùng bạn bè hẹn nhau tụ tập tại một quán KTV trong huyện. Nhưng một lúc sau, cả 2 xảy ra mâu thuẫn, họ Mễ kéo chị Triệu ra sảnh đánh. Sau đó, đối tượng tiếp tục lái xe đưa chị Triệu đến cầu Na Guan.

Xảy ra mâu thuẫn, người họ Mễ lôi chị Triệu đến cầu Na Guan - Ảnh minh họa: Internet Ban đầu, chị Triệu lấy cớ nhảy sông để dọa họ Mễ nhưng vì trong cơn tức giận, họ Mễ đã xông tới nhấc một chân chị ra ngoài lan can cầu và một tay kéo lại hòng thử chị, miệng thì liên tục khiêu khích nói "nhảy đi, cô nhảy đi". Cuối cùng do bị khiêu khích, cộng thêm tâm trạng bất ổn, chị Triệu đã vượt qua lan can nhảy thẳng xuống sông. Thấy vậy, Họ Mễ mới tá hoả lập tức báo cảnh sát. Ngày 21/8/2020, do liên quan đến tội cố ý giết người, đối tượng họ Mễ đã bị công an huyện Tương Thành bắt giữ. Được hỏi nguyên nhân đánh chị Triệu tại quán, đối tượng khai báo: "Chị Triệu rất thích tôi, không muốn tôi tiếp xúc với người khác, hôm đó cũng là do cô ấy thấy tôi thân mật với người phụ nữ khác trong quán bar nên mới ghen tức". Tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án cho rằng, mặc dù họ Mễ không trực tiếp gây ra cái chết của chị Triệu nhưng trước tiên là đánh đập chị, sau biết rõ chị này có ý định tự tử nhưng không hề can ngăn, thậm chí còn dùng lời lẽ khiêu khích. Hành vi của đối tượng phù hợp với điều kiện cấu thành tội cố ý giết người. Cuối cùng, tòa tuyên bố bị cáo họ Mễ 5 năm tù giam vì tội (gián tiếp) cố ý giết người.

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