Vợ đùng đùng đòi ly hôn sau 1 năm kết hôn vì chồng không thể đáp ứng nhu cầu 9 lần/ngày

Thế giới 17/08/2020 17:08

Chỉ sau 1 năm kết hôn, người vợ đòi ly hôn vì chồng không đáp ứng được nhu cầu tình dục. Câu chuyện éo le này khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Việc các cặp vợ chồng trẻ ly hôn sớm không phải là chuyện hiếm thấy. Nguyên nhân chia tay thì có vô vàn lý do. Tuy nhiên, việc vợ đòi ly hôn vì chồng không đáp ứng được nhu cầu chăn gối cao như trường hợp dưới đây là chuyện khá hy hữu.

Vụ việc xảy ra tại vùng Tulungagung, Đông Java (Indonesia). Cụ thể, vào cuối năm 2019, vị luật sư tên Mohammad Hufron Efendi đã xử lý vụ ly hôn của một cặp vợ chồng dưới 30 tuổi, kết hôn chưa đầy 1 năm.

Nguyên nhân ly hôn là do trong thời gian sống chung, người vợ có nhu cầu tình dục cao hơn chồng rất nhiều. Cụ thể, chị vợ yêu cầu chồng phải “yêu” 9 lần/ngày nhưng người chồng không đáp ứng được.

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Người vợ nằng nặc đòi ly hôn vì chồng không đáp ứng được nhu cầu tình dục - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, 2 vợ chồng đã xảy ra nhiều tranh cãi. Ngoài việc không hòa hợp về tình dục, cặp đôi còn xảy ra nhiều mâu thuẫn khác nên quyết định "đường ai nấy đi".

Sau cùng, cặp đôi đã ly hôn một cách êm đẹp. Vì chưa có con chung nên hai vợ chồng không xảy ra việc tranh giành quyền nuôi con.

Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng câu chuyện này vẫn đang gây bão mạng xã hội tại Indonesia. Cư dân mạng chia làm 2 phe với 2 luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng nguyên nhân tan vỡ là do người vợ đòi hỏi quá nhiều ở chồng. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng nguyên nhân phần lớn là do người chồng. 

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