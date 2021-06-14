Tỷ phú siêu giàu cuồng không gian 'chốt đơn' gọn lẹ vé du hành vũ trụ với mức giá 28 triệu USD

Thế giới 14/06/2021 19:29

Trong một buổi đấu giá trực tuyến, tấm vé du hành vũ trụ cùng tỷ phú Jeff Bezos được đưa ra mức giá lên đến 28 triệu USD.

Theo Hãng tin Reuters, mới đây, công ty Blue Origin tổ chức đấu giá ghế ngồi trên chuyến bay đầu tiên chở người lên rìa không gian. Chuyến bay này dự kiến diễn ra vào ngày 20/7. Người muốn tham gia đấu giá ghế ngồi này cũng phải đáp ứng đủ những yêu cầu nhất định như từ 18 tuổi trở lên, cân nặng từ 50 - 101 kg, cao từ 1m5 - 1m9, chịu được lực tác động khi tàu vũ trụ bay lên và lao xuống.

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Tàu New Shepard của Blue Origin phóng thử nghiệm tại Tây Texas, Mỹ - Ảnh: Blue Origin.

Buổi đấu giá trực tuyến nhanh chóng thu hút sự tham gia của hơn 6.000 người tham dự đến từ ít nhất 143 quốc gia. Blue Origin cho biết mức giá khởi điểm được đưa ra là 4,8 triệu USD. Chỉ sau 4 phút đấu giá, tấm vé du hành cùng tỷ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập của Hãng công nghệ vũ trụ Blue Origin đã vượt mốc 20 triệu USD.

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Tỷ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập của Hãng công nghệ vũ trụ Blue Origin - Ảnh: Internet

Kết quả, cuộc đấu giá kết thúc chỉ sau 7 phút, người chiến thắng trong buổi đấu giá phải trả 28 triệu USD để tham gia chuyến bay cùng tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Blue Origin, và em trai Mark Bezos. Danh tính của người chiến thắng hiện chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng đây là một tỉ phú siêu giàu cuồng không gian.

Adam Jonas - Nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley từng nhận định: "Đưa người giàu nhất thế giới (tỉ phú Bezos), cùng một trong số những nhân vật nổi bật trong giới kinh doanh, lên vũ trụ sẽ là cơ hội quảng bá đáng kể cho cách nhìn không gian như một cơ hội thám hiểm, công nghiệp hóa và đầu tư". 

Hồi tháng 4, Blue Origin đã tiến hành thử nghiệm cuối cùng cho tàu du hành không gian New Shepard trước khi bắt đầu chở người. Mục tiêu của Blue Origin là cung cấp du lịch vũ trụ thực sự cho tất cả mọi người. Ông Bezos phát biểu trong đoạn video được phát trước buổi đấu giá: "Nhìn ngắm Trái đất từ không gian sẽ thay đổi bạn. Điều đó sẽ thay đổi quan hệ của bạn với hành tinh này, với loài người”.

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