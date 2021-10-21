Trung Quốc sáng chế thành công thiết bị 'xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở': Thổi 30s, 10 phút có luôn kết quả

Thế giới 21/10/2021 14:20

Với thiết bị xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, Trung Quốc hoàn thành mục tiêu giúp nhiều người thoát khỏi cảm giác khó chịu khi lấy mẫu dịch mũi, họng vì xét nghiệm COVID-19.

Việc xét nghiệm bằng cách ngoáy mũi, lấy dịch họng là phương pháp phổ biến nhất hiện tại để xác định một người âm hay dương tính với Covid-19. Tuy nhiên việc này thường làm đau và gây khó chịu với người được test, nhiều ý kiến cho rằng họ cảm thấy rất khổ sở mỗi lần được gọi đi test Covid19. 

Theo tờ Global Times mới đây, nghiên cứu của nhóm nhà khoa học trường Cao đẳng Môi trường và Kỹ thuật thuộc Đại học Bắc Kinh được sáng chế thành công, có thể giúp nhiều người thoát khỏi cảm giác khó chịu khi lấy mẫu dịch mũi, họng vì xét nghiệm COVID-19.

Thông báo của trưởng nhóm nghiên cứu Yao Maosheng cho biết phương pháp xét nghiệm qua hơi thở có độ chính xác cao và có thể phân biệt giữa người mắc COVID-19, người khỏe mạnh và bệnh nhân nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Trung Quốc sáng chế thành công thiết bị 'xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở': Thổi 30s, 10 phút có luôn kết quả - Ảnh 1
Các nhà khoa học đến từ trường Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - Ảnh: VTV

Ông Yao cho hay trong hơi thở thở ra của bệnh nhân COVID-19 và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác có nồng độ propanol cao hơn so với những người khỏe mạnh. Trong khi đó, axeton trong hơi thở của bệnh nhân COVID-19 thấp hơn đáng kể so với những bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp khác.

So với biện pháp xét nghiệm nhanh dựa trên kháng nguyên, xét nghiệm hơi có độ chính xác cao hơn hẳn. Ngoài ra, chi phí xét nghiệm hơi thở chỉ khoảng 10 Nhân dân tệ (hơn 30.000 đồng). Xét nghiệm còn có khả năng tìm ra người nhiễm virus SARS-CoV-2 mặc dù xét nghiệm dịch họng cho kết quả âm tính giả. 

Bên cạnh đó, Ông Yao Maosheng cũng vừa đề xuất sử dụng biện pháp này tại kỳ Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sắp tới. Tuy vậy, ông lưu ý vẫn cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi ứng dụng công nghệ xét nghiệm qua hơi thở vào thực tiễn. 

Trước đó, theo VTV, hồi tháng 6/2021, phương pháp 'xét nghiệm qua hơi thở này' đã được cơ quan Khoa học Y tế Singapore HSA phê chuẩn và đưa vào triển khai thử nghiệm tại sân bay quốc tế Changi (Singapore) và tại một số quốc gia khác như Malaysia.

Gần đây nhất, đầu tháng 8/2021, Bộ y tế Việt Nam cũng nhận được hỗ trợ từ nhà tài trợ trong nước 30 máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở do công ty Breathonix (Singapore) sản xuất.

Đây là một trong những bước tiến của ngành y tế, hợp sức cùng nhau xoa dịu sự khốc liệt của dịch bệnh và đẩy lùi nó sớm nhất có thể.

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