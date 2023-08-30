Vụ tai nạn xảy ra hôm 28/8 (giờ Mỹ) khi chiếc trực thăng cứu hỏa thuộc Văn phòng Cảnh sát Trưởng quận Broward đang tới Bắc Lauderdale để cứu hộ y tế khẩn cấp.

Theo báo An ninh Thủ đô dẫn nguồn từ The Sun, ngày 28/8, hai người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi chiếc trực thăng cứu hộ rơi xuống tòa nhà ở thành phố Fort Lauderdale thuộc bang Florida của Mỹ. Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Broward (bang Florida) cho biết, trực thăng cứu hộ của họ đã bị rơi gần sân bay Pompano Beach khoảng 9h sáng cùng ngày ngay sau khi cất cánh, khiến 1 người trên máy bay và 1 người trên mặt đất thiệt mạng. 4 người khác bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hình ảnh chiếc trực thăng cứu hỏa của Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward trước khi lao xuống đất hôm 28/8 Đoạn video được đăng tải cho thấy ngọn lửa bốc lên từ phần giữa của chiếc trực thăng, sau đó máy bay dường như bị gãy làm đôi khi nó chuyển động theo hình xoắn ốc rồi lao xuống tòa nhà. Theo báo Người Lao Động dẫn nguồn từ ABC News, nạn nhân xấu số được xác định là đại úy Terryson Jackson, 50 tuổi, thuộc Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward.

Cảnh sát Terryson Jackson, 50 tuổi, thiệt mạng trong vụ trực thăng cứu hoả lao xuống khu chung cư ở Florida – Mỹ hôm 28/8 - Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward Ông là một trong ba người ngồi trên trực thăng khi xảy ra tai nạn và đã có 19 năm tuổi nghề. "Nạn nhân thứ hai thiệt mạng được xác định là một phụ nữ trên mặt đất" – nguồn tin cảnh sát cho hay. Vụ trực thăng cứu hoả lao xuống chung cư ở Florida khiến 6 người thương vong - Ảnh: ABC "Bốn người bị thương bao gồm viên phi công và nhân viên y tế trên trực thăng, cũng như 2 người khác dưới mặt đất" – nguồn tin cho biết và thêm – "Tình trạng của họ không nghiêm trọng". Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn vẫn đang được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ phối hợp với cảnh sát địa phương điều tra.

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