Dù biến chủng Omicron mới đang lây lan mạnh, thế nhưng, WHO mới đây đã đưa ra nhận định rằng thế giới có thể sẽ kết thúc đại dịch Covid-19 vào năm 2022.

Theo hãng tin Sputniknews, phát biểu trong chương trình hỏi đáp trực tuyến của WHO, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - bà Maria Van Kerkhove đưa ra tin tưởng rằng thế giới hiện đã có đủ công cụ để chiến thắng hoàn toàn đại dịch COVID-19 trong năm 2022.

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Bà Kerkhove đưa ra nhận định: “2022 là năm chúng ta có thể kết thúc đại dịch COVID-19. Hiện chúng ta đã có các công cụ. Chúng ta có thể khiến COVID-19 không còn gây chết chóc nữa.”

Dù vậy, trong bản cập nhật dịch tễ học hằng tuần ngày 15/12, WHO cho biết các các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Omicron. Biến chủng mới này cũng có nguy cơ gây tái nhiễm cao. Chính vì vậy, WHO vẫn đưa gia đánh giá về rủi ro của biến thể mới Omicron là “rất cao”.

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Để đánh giá rõ hơn về mức độ lẩn tránh hệ miễn dịch của người đã tiêm vaccine hay từng nhiễm virus của biến thể Omicron, WHO cho rằng vẫn cần thêm dữ liệu. Để hạn chế sự lây lan và bảo hệ thống y tế, tránh tâm lý chủ quan, WHO hối thúc các nước cần nhanh chóng có hành động.

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Tháng 10 vừa qua, WHO công bố chiến lược nhằm đạt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu, với 70% dân số thế giới được tiêm đủ vaccine vào giữa 2022.

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19 Trong số 43 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-vui-who-tin-tuong-covid-19-se-ket-thuc-vao-nam-2022-co-du-cong-cu-de-chien-thang-dich-benh-441735.html