Dù là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp tập thể nhưng cô gái vẫn bị chỉ trích và buộc phải nhận trách nhiệm về mình.

Mới đây, Truyền thông Ấn Độ đưa tin một vụ việc cưỡng hiếp tập thể nghiêm trọng diễn ra ở vùng Tippayyanakere, thuộc khu vực Lalithadripura. Cụ thể, nữ thạc sĩ (23 tuổi) đang đi dạo chơi cùng bạn trai thì bất ngờ bị một nhóm người chặn đường. Sau đó, chúng đã trấn lột tài sản, tiền bạc của cặp đôi và còn lôi cô gái đến một góc tối để cưỡng hiếp tập thể. Bạn trai của cô này chứng kiến toàn bộ sự việc kinh hoàng nhưng đành bất lực không thể làm gì được, anh cũng bị nhóm này đánh đập không thương tiếc. Ngày hôm sau, vụ việc được báo cho cảnh sát và nhóm điều tra nhanh chóng tiến hành truy bắt các nghi phạm.

Cảnh sát cho hay, họ đã bắt giữ được 5 bị can, trong đó có 3 người từng có tiền án tiền sự. Họ là những người lao động gần khu vực xảy ra vụ việc bao gồm lái xe, thợ mộc, thợ sơn và những công việc lặt vặt khác. Qua lời khai, nhóm người này cho biết họ quen nhau khi thường tụ tập tại để uống rượu. Khi thấy nữ nhạc sĩ thường xuyên lui tới khu vực này cùng với bạn trai nên họ đã nảy ra ý đồ xấu. Vào hôm xảy ra sự việc, ban đầu họ chỉ muốn cướp tài sản nhưng vì uống rượu say, thú tính nổi lên, nhóm người đã hiếp dâm tập thể nạn nhân.

Nạn nhân khôgn chỉ bị trấn lột tài sản còn bị nhóm người này hiếp dâm tập thể - Ảnh minh hoạ Khi biết tin, gia đình cô gái rất sốc và hoảng loạn. Điều nói, một bộ phận người dân còn lên án chỉ trích nạn nhân chỉ vì cô gái đi chơi với bạn trai vào buổi tối, giữa nơi hoang vắng. Chưa kể, họ cho rằng cô gái phải chịu trách nhiệm về vụ việc vì đã tạo điều kiện cho nhóm người gây ra tội ác. Bộ trưởng Nội vụ cũng nói rằng nạn nhân và bạn của cô lẽ ra không nên đến những nơi hoang vắng để gay ra vụ việc. Tuy nhiên, người này đã nhanh chóng rút lại lời bình luận sau khi nhận phản ứng gay gắt. Bên cạnh, nhiều người cũng đứng về phía cô gái cho rằng hành động chỉ trích người bị hại là vô nhân đạo, không thể chấp nhận được. Cảnh sát cho hay, nhóm thủ phạm đã quay video vụ tấn công tình dục và thậm chí còn đòi nạn nhân đưa tiền để đổi lấy video này. Tuy nhiên, cô đã kiên quyết đi báo cảnh sát. Một số nghi phạm còn phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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