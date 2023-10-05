Chính quyền Sikkim cho biết ngoài số người chết và mất tích còn có 26 người bị thương, dự kiến thiệt hại còn gia tăng.

Thiệt hại về con người và tài sản do lũ lụt ở bang Sikkim Đông Bắc Ấn Độ, thuộc vùng dãy núi Himalaya, đang gia tăng đáng kể. Nhà chức trách xác nhận hiện đã có 14 người thiệt mạng và 102 người mất tích, trong đó có 23 người là quân nhân Ấn Độ.

Theo Hindustan Times đưa tin vào ngày 5/10 (giờ địa phương), lũ lụt xảy ra khi mưa lớn bất ngờ vào ngày 4/10 khiến nước sông Teesta dâng cao và các nhánh của sông ở thung lũng Lachen, Sikkim cũng bị ngập lụt nhanh chóng.

Hiện xác nhận ít nhất 23 binh sĩ mất tích vì lũ lụt, nhưng lực lượng chứ năng cho biết rằng thiệt hại còn lớn hơn. Chính quyền Sikkim cho biết ngoài số người chết và mất tích còn có 26 người bị thương.

Nhiều ngôi nhà bị ngập trong nước lũ ở thung lũng Lachen, bang Sikkim, Ấn Độ, ngày 4/10-2023 - Ảnh: AP

Ngoài ra, khoảng 3.000 khách du lịch từ các bang khác bị mắc kẹt do mất đường. Đường cao tốc nối thủ phủ Gangtok của Sikkim đã bị cắt đứt, các cơ sở liên lạc di động và cơ sở hạ tầng điện cũng bị phá hủy ở một số khu vực.

Một quan chức quân sự cho biết, 40 xe quân sự Ấn Độ cũng bị nhấn chìm trong nước. Chính quyền bang Sikkim cho biết họ không thể gọi điện thoại di động cho khách du lịch và đang xem xét cách giải cứu họ bằng trực thăng khi đường và cầu đã bị cuốn trôi.

Chính quyền Sikkim cho biết ngoài số người chết và mất tích còn có 26 người bị thương, dự kiến còn gia tăng - Ảnh: Hindustan Times

Lũ quét thường xảy ra trong mùa mưa, vốn kéo dài từ tháng 6 đến cuối tháng 9 tại Ấn Độ. Thông thường đến tháng 10, những cơn mưa lớn không còn xuất hiện tại nước này.

Lũ lụt và lở đất thường xuyên xảy ra trong các đợt gió mùa ở khu vực dãy núi Himalaya và các chuyên gia chỉ ra rằng thiên tai đang trở nên thường xuyên hơn khi các sông băng ở dãy Himalaya đang tan chảy do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

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