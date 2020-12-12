Thấy tia sáng lóe lên trong căn hầm chứa khoai tây, cụ ông tò mò kiểm tra thì phát hiện kho báu khổng lồ quý giá

Thế giới 12/12/2020 16:54

Ngồi trước cửa hầm khoai tây nghỉ ngơi, cụ ông bất ngờ thấy tia sáng lạ lóe lên. Lần theo dấu vết, lão nông bất ngờ phát hiện kho báu giá trị cực lớn.

Mới đây, một cụ ông sống tại Trung Quốc đã phát hiện kho báu "từ trên trời rơi xuống" thu hút sự chú ý của người dân địa phương. 

Được biết, sau khi thu hoạch khoai tây, cụ ông đóng gói vào bao tải và xếp vào kho chứa dưới lòng đất gần trang trại của mình. Đây là cách bảo quản khoai tây được rất nhiều người nông dân áp dụng.

Ngày hôm đó, sau khi xếp hết số nông sản vào kho, cụ ông cảm thấy mệt nên ngồi nghỉ trước cửa hầm chứa. Trong lúc đang xoa bóp chân tay cho đỡ mỏi, cụ ông vô tình phát hiện tia sáng lóe lên từ một trong những bức tường của căn hầm.

Quá tò mò, lão nông tiến vào kiểm tra. Ban đầu, ông cho rằng căn hầm có chuột nên định diệt sạch chúng. Cụ ông đào bới đất ở nơi ông phát hiện ra ánh sáng và không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy một căn phòng bí mật, cửa của căn phòng được làm bằng bạc. 

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Cụ ông phát hiện tia sáng kì lạ trong căn hầm chứa khoai tây của mình - Ảnh: Goodtimes

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Một căn phòng rộng lớn được khai quật - Ảnh: Goodtimes

Ngay ngày hôm sau, cụ ông đã báo cho cơ quan chức năng đến khai quật vì lo ngại mình có thể làm hỏng các hiện vật nếu không cẩn thận. Đội máy xúc đến kiểm tra thì phát hiện một ngọn đồi tiếp giáp với căn hầm chứa khoai tây. 

Cánh cửa bằng bạc dẫn đến căn phòng cực lớn. Bên trong nó lại là một cánh cửa khác có những ký hiệu kỳ lạ trên đó. Càng đi vào trong mùi hôi nồng nặc càng rõ, dù do dự nhưng đội thám hiểm vẫn tiếp tục để thỏa mãn trí tò mò. 

Cuối cùng, nhóm người phát hiện hàng trăm hũ sành khổng lồ được xếp ngay ngắn. Bên trong hũ chứa đầy tiền đồng thuộc về thời kỳ cổ đại. Những đồng xu trông cũ kỹ đến mức họ ước tính rằng nó thuộc về thời đại cách đây vài trăm năm.

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Bên trong căn hầm là hàng trăm chiếc hũ được làm từ đất sét - Ảnh: Goodtimes

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Bên trong hũ là rất nhiều tiền đồng có từ thời nhà Tống - Ảnh: Goodtimes

Qua kiểm tra, các nhà sử học phát hiện số tiền này có từ thời nhà Tống, khoảng từ năm 960 sau Công nguyên đến năm 1279 sau Công nguyên, tính đến nay đã tồn tại được khoảng 1000 năm. 

Số tiền cổ khồng lồ có ý nghĩa vô cùng quý giá về mặt lịch sử. Lão nông cũng cảm thấy vô cùng vui sướng, tự hào khi vô tình phát hiện ra kho báu 1000 năm tuổi. 

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