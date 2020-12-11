Nhờ chồng đi mua đồ giùm, vợ vừa tức vừa buồn cười khi phát hiện anh lén làm điều này với con trai ở dưới sân chung cư

Thế giới 11/12/2020 16:06

Lại thêm một pha bố trông con "đi vào lòng đất" khiến dân tình được phen dở khóc dở cười.

Không ít bà mẹ bỉm sữa truyền tai nhau rằng "Để bố trông con, còn sống là may lắm rồi" để chỉ sự vụng về, nghịch ngợm của các ông bố. Trong khi các mẹ dịu dàng, nâng niu con bao nhiêu thì các bố lại giỏi mang con ra làm trò tiêu khiển bấy nhiêu. 

Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi nhờ chồng trông con. Sáng hôm đó, cô thấy trong nhà đã hết đồ ăn nên nhờ chồng đi mua đồ giùm. Người chồng nói mang theo cậu con trai nhỏ đi cùng để bé được đi dạo và hít thở không khí trong lành. Cô vợ thấy chồng nói cũng có lý nên đồng ý ngay. 

Thế nhưng chẳng hiểu sao cả hai đi cả tiếng đồng hồ chưa về dù cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới sân chung cư. Cô vợ ngó ra khỏi cửa sổ để theo dõi thì bất ngờ nhìn thấy chồng con trong tình trạng không thể tin nổi. 

Ông bố trẻ đi tay không với tư thế cực nhàn nhã, còn cậu con trai thì đang khệ nệ xách túi đồ vừa mua. Rõ ràng người bố đã tranh thủ vợ không có mặt để "đày đọa" con trai bé bỏng. 

Nhờ chồng đi mua đồ giùm, vợ vừa tức vừa buồn cười khi phát hiện anh lén làm điều này với con trai ở dưới sân chung cư - Ảnh 1
Bố đi tay không còn cậu con trai thì khệ nệ xách đồ - Ảnh: Sina
Nhờ chồng đi mua đồ giùm, vợ vừa tức vừa buồn cười khi phát hiện anh lén làm điều này với con trai ở dưới sân chung cư - Ảnh 2
Trong lúc con trai đang chăm chú nhìn, ông bố bất ngờ dẫm chân vào vũng nước khiến nước văng tung tóe vào mặt con - Ảnh: Sina
Nhờ chồng đi mua đồ giùm, vợ vừa tức vừa buồn cười khi phát hiện anh lén làm điều này với con trai ở dưới sân chung cư - Ảnh 3
Vẻ mặt oan ức của đứa bé khiến dân tình cười đau bụng - Ảnh: Sina

Ấy vậy mà mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó. Hai bố con không vào nhà ngay mà ngồi xổm trước một vũng nước mưa để quan sát. Trong lúc bé trai đang chăm chú nhìn thì ông bố dậm chân thật mạnh vào vũng nước. Hậu quả, nước mưa bắn đầy lên mặt và quần áo của bé trai tội nghiệp. 

Ông bố trẻ vừa bước vào nhà thì đã thấy vợ cầm chổi lông gà chờ sẵn. Tội lỗi chất chồng khiến người bố không dám cãi nửa lời, cam chịu hình phạt của vợ. 

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Trời ơi thương dễ sợ luôn á!"; "Có lẽ mẹ nên cảnh báo cậu bé này nếu đi với bố thì nhất định phải đề cao cảnh giác"; "Trông vậy thôi chứ lũ trẻ lúc nào cũng thích chơi với bố vì bố hay bày trò nghịch ngợm mà. Qua đó cũng có thể phát huy trí thông minh nữa á"; "Chỉ cần bố giữ cho các con an toàn là được. Nghịch ngợm xíu cũng đâu có sao"; "Haha coi mặt thằng nhỏ kìa, oan ức ghê luôn"... 

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