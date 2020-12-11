Đi nhà nghỉ với đồng nghiệp nam, mẹ đơn thân sốc nặng khi anh ta rủ bạn đến 'chơi cùng', cách giải quyết của cô sau đó càng khiến người ta ngỡ ngàng

Thế giới 11/12/2020 12:26

Mẹ đơn thân đi nhà nghỉ với đồng nghiệp mà không hề biết âm mưu xấu xa của gã. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

ETtoday đưa tin, Cảnh sát Chiết Giang (Trung Quốc) đang điều tra vụ người phụ nữ đi nhà nghỉ với đồng nghiệp nam và suýt bị cưỡng hiếp khiến dư luận địa phương xôn xao. 

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Hai gã đàn ông định cưỡng hiếp cô gái làm chung - Ảnh: ETtoday

Vào tháng 6 năm nay, cô gái họ Trương làm công nhân trong một nhà máy ở Ninh Ba nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội từ một đồng nghiệp nam họ Trần. Cô gái không nghĩ gì nhiều, nhanh chóng bấm xác nhận đồng ý. 

Sau đó, cả hai thường xuyên trò chuyện lúc rảnh rỗi. Anh Trần còn tặng nhiều món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm khiến cô Trương rất cảm động. Anh Trần vẫn còn độc thân, còn cô Trương thì đã ly hôn và có con gái 6 tuổi. Anh Trần nói rất thích cô Trương vì cô là đối tượng kết hôn lý tưởng của anh. Anh cũng không quan tâm chuyện cô có con riêng. Tuy không chính thức nói lời yêu nhưng cả anh Trần và cô Trương đều ngầm hiểu cả hai là một cặp.

Một buổi tối gần đây, anh Trần đến phòng trọ đưa cô Trương đi chơi. Sau đó anh ta kéo cô Trương vào nhà nghỉ để quan hệ. Ban đầu, cô gái tỏ ra không đồng ý nhưng sau đó đã thuận theo hành động của bạn trai. 

Sự việc nhanh chóng đến tai một đồng nghiệp nam họ Chu. Anh Chu nói rằng mình cũng thích cô Trương. Chẳng ngờ tên họ Trần chẳng hề coi trọng bạn gái, hắn ta nói rằng cô Trương là loại người dễ dãi, còn rủ gã họ Chu cùng chơi đùa cô với mình.

Cũng thủ đoạn cũ, tên Trần gọi cô Trương đến nhà nghỉ. Khi vào phòng thấy tên Chu đang ngồi đợi sẵn, cô Trương sợ hãi định bỏ chạy nhưng bị tên Trần giữ lại. Hai tên cầm thú đòi quan hệ với cô Trương cùng lúc. Phải mất rất nhiều sức lực, cô Trương mới có thể chạy thoát thân. 

Sau đó, bạn cùng phòng của cô Trương phát hiện cô có biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Nhìn thấy trên tay cô có vết bầm tím, người bạn này lập tức báo cảnh sát, tố cáo hành vi cầm thú của gã họ Trần.

Đáng nói, cô Trương quyết định không tố cáo 2 tên đồng nghiệp nam xấu xa. Cô cho biết mình không quan tâm đến hành vi của bọn chúng và quyết định bỏ qua.

Qua tiếp xúc, cảnh sát phát hiện cô Trương phản ứng hơi chậm. Nếu cảnh sát nói chuyện nhanh một chút, cô Trương liền không nắm bắt được và không biết phải trả lời sao. Kết quả giám định tại Bệnh viện Ninh Ba cho thấy cô Trương mắc chứng chậm phát triển trí tuệ dạng nhẹ. Gã họ Trần cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi cưỡng hiếp. 

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