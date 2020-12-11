Nữ giúp việc tố bị chủ nhà nợ lương, không cho đi khám bệnh và ép phải phục vụ cụ ông 104 tuổi cả đêm.

WOB đưa tin, một gia đình ở Singapore đang bị cảnh sát điều tra sau khi nữ giúp việc của họ lên tiếng tố cáo bị chủ nhà bạo hành. Cô gái 25 tuổi đến từ Myanmar được giao nhiệm vụ chăm sóc cụ ông 104 tuổi và người vợ 92 tuổi của ông ta từ tháng 12 năm ngoái.

Đến tháng 11 năm nay, do không chịu nổi áp lực chăm sóc 2 cụ già, người giúp việc có ý định bỏ việc. Cô thường xuyên khóc lóc và có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Vì sợ nữ giúp việc làm điều tiêu cực, chủ nhà đã báo cảnh sát.

Trả lời truyền thông địa phương, cô gái 25 tuổi cho biết sau khi cô vào làm việc được vài tháng thì cụ ông phải nhập viện. Sau khi khỏe lại, chủ nhà bắt cô phải ngủ cùng giường với ông ta để đảm bảo cụ ông không bị té khỏi giường. Nữ giúp việc không đồng ý nhưng chủ nhà không cho phép cô từ chối.

Nữ giúp việc cho biết cô bị stress nặng nề vì bị ép ngủ cùng và phục vụ cụ ông 104 tuổi suốt đêm - Ảnh minh họa: Internet

Cô gái cho biết cứ cách 30 phút cô lại phải thức dậy đưa cụ ông vào nhà vệ sinh. Mỗi lần ông cụ không chịu tập thể dục, ăn quá chậm hoặc gặp khó khăn khi đi vệ sinh, nữ giúp việc lại bị cháu nội của ông mắng chửi thậm tệ.

Đặc biệt, thời gian gần đây cô bị sốt cao và chảy máu ở tai nhưng không được phép đi khám bệnh. Nữ giúp việc còn tố chủ nhà nợ lương mình.

Về phía chủ nhà, họ cho biết cụ ông 104 tuổi chỉ vào nhà vệ sinh 2 tiếng/lần. Nữ giúp việc cũng đã đồng ý ngủ chung giường với cụ ông. Còn việc cô tố người cháu trai mắng chửi mình có thể là do rào cản ngôn ngữ. Đặc biệt chủ nhà không hề nợ lương hay biết người giúp việc bị ốm. Vụ việc đang tiếp tục được cảnh sát điều tra.

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