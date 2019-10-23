Thấy bố bế em gái, bé trai nhìn bằng ánh mắt sắc lẹm gây xôn xao

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cậu bé ngồi nhìn bố bế em gái mới sinh khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ánh mắt sắc lẹm của cậu bé trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Lâu nay, chuyện cha mẹ "bỏ quên" đứa con đầu khi sinh con thứ hai là chủ đề được nhiều người quan tâm. Có không ít trường hợp đáng tiếc xảy ra chỉ vì phụ huynh thiếu quan tâm đến đứa con lớn. Mới đây, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một cậu bé nhìn cha bế em gái mới sinh bằng ánh mắt ghen tỵ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Biểu cảm của cậu bé trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trong bức ảnh, cậu bé ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào ông bố đang bế em gái mới sinh. Được biết, cậu bé này tên Dabao, người Trung Quốc. Bức ảnh gây bão mạng xã hội do chính người mẹ chụp lại và chia sẻ trên mạng.

Nhiều người cho rằng cha mẹ cậu bé nên cẩn thận đừng để bé hình thành tâm lý đố kỵ - Ảnh: Internet

Dù mẹ Dabao đã lên tiếng giải thích rằng con trai không hề ghét bỏ hay ghen tuông quá mức với em gái, thế nhưng một số người vẫn khuyên họ nên chú ý nhiều hơn, đừng vì có con nhỏ mà lơ là, bỏ quên cậu con trai lớn. Bởi trước đây khi chưa có em gái, trong gia đình Dabao chắc chắn là người nhận được sự quan tâm từ ông bà, cha mẹ nhiều nhất. Nếu cha mẹ chỉ lo chăm sóc cô con gái nhỏ, cậu bé có thể ghen tỵ, hình thành tâm lý ghét bỏ em gái và tức giận với cha mẹ.

“Nhìn ảnh này buồn cười thật, cậu bé đáng yêu ghê. Một khuôn mặt mang tính giải trí cao”, một cư dân mạng bình luận.

“Cha mẹ cũng đừng thương em gái quá mà bỏ quên anh trai đó nhé. Nếu không bé sẽ hình thành tâm lý chán ghét em gái, dẫn đến chuyện không hay”, một người dùng mạng xã hội đưa ra lời khuyên.

Mẹ khóc hết nước mắt sau khi đọc tâm sự của con gái: 'Kiếp sau không muốn làm con của mẹ nữa' Bài viết của một người mẹ chia sẻ về những lời tâm sự xót xa của con gái trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm.

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