Mẹ khóc hết nước mắt sau khi đọc tâm sự của con gái: 'Kiếp sau không muốn làm con của mẹ nữa'

Thế giới 21/10/2019 14:49

Bài viết của một người mẹ chia sẻ về những lời tâm sự xót xa của con gái trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khiến nhiều phụ huynh phải suy ngẫm.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết của một người mẹ kể về việc vô tình đọc được những dòng tâm sự của con gái. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện cảm động này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Theo đó, sau khi kết hôn, vì mẹ chồng hối thúc nên chị M. phải nhanh chóng sinh con. Chị sinh được một bé gái rất đáng yêu. Dù vợ chồng chị rất hạnh phúc nhưng mẹ chồng lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ và muốn con dâu sinh một đứa cháu trai. Đến khi vợ chồng chị M. khấm khá hơn, cả hai quyết định sinh thêm con.

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Lời tâm sự của bé gái trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội - Ảnh minh họa: Internet

Khi mang thai lần 2, cả chị M. lẫn mẹ chồng đều dồn hết  sự quan tâm cho đứa bé trong bụng, còn chồng chị thì cố gắng làm việc kiếm tiền. Chính vì vậy, đứa con đầu lòng của chị M. gần như bị bỏ rơi. Dần dần, cô bé trở nên im lặng và ít giao tiếp với mọi người.

Đến một ngày, chị M. vô tình đọc được nhật ký của con gái. Ngay từ trang nhật ký đầu tiên, người mẹ xót xa nhận ra rằng mình đã bỏ quên con gái trong một khoảng thời gian quá dài. Cô bé vẽ trái tim của mẹ, được chia thành nhiều phần. Thế nhưng phần lớn trái tim ấy đã dành cho bố và em trai, chỉ còn phần rất nhỏ dành cho mình.

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Người mẹ đau đớn khi đọc được những dòng nhật ký của con gái - Ảnh: Internet

Trang tiếp theo, cô bé vẫn vẽ trái tim của mẹ nhưng ở đó không còn góc nào cho em. Trong nhật ký, em còn viết lại những khổ sở nhiều ngày qua mà em đã chịu đựng. Đau đớn nhất, ở trang cuối cùng, cô bé viết: “Kiếp sau con sẽ không bao giờ làm con của mẹ nữa”.

Những trang nhật ký ngắn ngủi của bé gái Trung Quốc không chỉ khiến người mẹ mà rất nhiều phụ huynh khác phải suy ngẫm, xem xét lại cách đối xử với con cái. 

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Từ khóa:   Trung Quốc trọng nam khinh nữ câu chuyện cảm động

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