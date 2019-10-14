Mẹ nghèo 41 tuổi sinh đứa con thứ 13, chưa kịp nhìn mặt đã phải cho đứa con vừa lọt lòng

Vì chồng muốn có con trai nên chị Dua phải sinh liên tục. Do hoàn cảnh khó khăn, chị phải đem cho con mới sinh ngay khi vừa lọt lòng.

Nhờ chính sách tuyên truyền của nhà nước, tình trạng trọng nam khinh nữ ở nước ta đã cải thiện đáng kể. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những ông chồng vì muốn có con trai mà ép vợ sinh con liên tục. Điển hình như trường hợp gia đình chị Dua (sinh năm 1978, ngụ xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Người mẹ đành đem cho con mới sinh khi còn chưa thấy mặt đứa trẻ - Ảnh: Dân Việt

Theo đó, vì hoàn cảnh khó khăn, chị Dua đã phải đem cho con mới sinh khi chưa kịp nhìn mặt con. Theo thông tin trên Dân Việt, chị Dua lấy chồng từ khi mới 16 tuổi. Sau 2 năm kết hôn, chị sinh đứa con đầu lòng. Đến nay chị đã sinh được tổng cộng 13 người con, chưa kể từng bỏ thai 4 lần. Sau khi sinh đứa con thứ 13, do không nuôi nổi nên chị quyết định cho đứa bé đi làm con nuôi.

Chị Dua cho biết nguyên nhân sinh nhiều con là do có nhiều con gái nên chồng bắt sinh con trai cho bằng được. Tổng cộng hai vợ chồng có 10 người con gái, 3 người con trai. Hiện tại, 2 cô con gái lớn của chị đã kết hôn.

Câu chuyện trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Bên cạnh những người đồng cảm với hoàn cảnh của chị Dua, không ít người lên tiếng chỉ trích cặp vợ chồng này vì sinh quá nhiều con dù gia cảnh khốn khó.

"Thật sự không biết nên thương hay nên trách chị. Gia đình nghèo khổ nhưng vẫn cố gắng sinh đến hàng chục đứa con", M.L bình luận.

"Biết hoàn cảnh khó khăn thì sinh ít con thôi, đã thời đại nào rồi mà còn có tình trạng trọng nam khinh nữ. 13 người con, dù gia đình giàu có cũng chưa chắc nuôi nổi", một người dùng mạng xã hội lên tiếng chỉ trích.

Quảng Nam: Bé trai 10 ngày tuổi xinh như thiên thần bị bỏ rơi gần cống chui cùng bình sữa nóng Tối qua (9/10), người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi tại khu vực gần cống chui thuộc xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ngheo-41-tuoi-sinh-dua-con-thu-13-chua-kip-nhin-mat-da-phai-cho-dua-con-vua-lot-long-341001.html