‘Thánh nữ JAV’ gây sốc khi bị dân mạng đào mộ loạt ảnh ‘nhạy cảm’ trong quá khứ

Thay vì trốn tránh, “thánh nữ JAV” Meimi Takashima thẳng thắn thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ, nữ diễn viên Meimi Takashima được kỳ vọng sẽ trở thành “thánh nữ JAV” thế hệ mới. Theo đó, Meimi được đánh giá rất cao cả về ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Meimi đã tham gia vào 9 tác phẩm và đa số đều đạt được những thành công cực kỳ ấn tượng.

Nhan sắc và thân hình nóng bỏng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Meimi hoàn toàn có tiềm năng để vượt mặt những tên tuổi hàng đầu của làng AV Nhật Bản hiện tại như Yua Mikami hay Yui Hatano. Tuy nhiên, ngay khi vừa được cộng đồng mạng chú ý thì cô nàng lại bị “đào mộ” loạt ảnh quá khứ.

Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật của Meimi - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy nhan sắc thuở mới bước chân vào làng giải trí của Meimi khá nhạt nhòa. Được biết, vì liên tục bị chê bai ngoại hình nên nữ diễn viên đã quyết định nhờ cậy “dao kéo”. Meimi quyết định bỏ ra 70 triệu won (khoảng 1.5 tỷ VND) để đi tút lại nhan sắc.

Trải qua những ca phẫu thuật đầy đau đớn, Meimi giờ đây đã lột xác thành mỹ nhân. Cũng từ đây, cô nàng có cơ hội gia nhập ngành công nghiệp AV Nhật Bản.

Sau khi loạt ảnh quá khứ bị rò rỉ, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết: “Tôi yêu gương mặt của mình - điều được tạo ra từ 120% công sức, tiền bạc và cả những nỗi đau nữa. Tôi đủ tự tin để vượt qua những lời đồn thổi”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nu-jav-gay-soc-khi-bi-dan-mang-dao-mo-loat-anh-nhay-cam-trong-qua-khu-395128.html