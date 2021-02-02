‘Thánh nữ JAV’ gây sốc khi bị dân mạng đào mộ loạt ảnh ‘nhạy cảm’ trong quá khứ

Thế giới 02/02/2021 19:30

Thay vì trốn tránh, “thánh nữ JAV” Meimi Takashima thẳng thắn thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và quyến rũ, nữ diễn viên Meimi Takashima được kỳ vọng sẽ trở thành “thánh nữ JAV” thế hệ mới. Theo đó, Meimi được đánh giá rất cao cả về ngoại hình lẫn kỹ năng diễn xuất. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Meimi đã tham gia vào 9 tác phẩm và đa số đều đạt được những thành công cực kỳ ấn tượng.

thanh nu jav 1

thanh nu jav 2
Nhan sắc và thân hình nóng bỏng của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Meimi hoàn toàn có tiềm năng để vượt mặt những tên tuổi hàng đầu của làng AV Nhật Bản hiện tại như Yua Mikami hay Yui Hatano. Tuy nhiên, ngay khi vừa được cộng đồng mạng chú ý thì cô nàng lại bị “đào mộ” loạt ảnh quá khứ.

thanh nu jav 3

thanh nu jav 4
Hình ảnh trước và sau khi phẫu thuật của Meimi - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, có thể thấy nhan sắc thuở mới bước chân vào làng giải trí của Meimi khá nhạt nhòa. Được biết, vì liên tục bị chê bai ngoại hình nên nữ diễn viên đã quyết định nhờ cậy “dao kéo”. Meimi quyết định bỏ ra 70 triệu won (khoảng 1.5 tỷ VND) để đi tút lại nhan sắc.

Trải qua những ca phẫu thuật đầy đau đớn, Meimi giờ đây đã lột xác thành mỹ nhân. Cũng từ đây, cô nàng có cơ hội gia nhập ngành công nghiệp AV Nhật Bản.

Sau khi loạt ảnh quá khứ bị rò rỉ, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết: “Tôi yêu gương mặt của mình - điều được tạo ra từ 120% công sức, tiền bạc và cả những nỗi đau nữa. Tôi đủ tự tin để vượt qua những lời đồn thổi”.

Diện áo trễ nải để lộ vòng 1 'siêu khủng' khi quay vlog, nữ Youtuber khiến CĐM 'toát mồ hôi'

Diện áo trễ nải để lộ vòng 1 'siêu khủng' khi quay vlog, nữ Youtuber khiến CĐM 'toát mồ hôi'

Diện trang phục quá gợi cảm khi quay vlog du lịch, nữ Youtuber xinh đẹp nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ diễn viên Nhật Bản diễn viên phim người lớn Yua Mikami

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích