Nữ streamer xinh đẹp làm người xem 'hoa mắt' khi thực hiện 'ma thuật' khiến vòng một ngoại cỡ tự dịch chuyển trước ống kính

Nữ streamer xinh đẹp người Hàn Kim A-in khiến nhiều người sốc nặng khi thực hiện "ma thuật" ngay trên sóng làm vòng 1 tự dịch chuyển.

Nữ streamer xinh đẹp Hàn Quốc có tên Kim A-in khá nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô nàng sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng cực nóng bỏng.

Sở hữu vòng 1 ngoại cỡ, Kim A-in rất biết cách tận dụng lợi thế này để thu hút sự chú ý của người xem. Mới đây, trên sóng livestream, nữ streamer đã khiến cư dân mạng được dịp "mắt chữ O, miệng chữ A" khi thực hiện "ma thuật" khiến vòng 1 tự dịch chuyển.

Cụ thể, Kim A-in lên sóng với chiếc áo bó sát, khoét sâu đầy gợi cảm, để lộ vòng 1 lấp ló thách thức người nhìn. Trong lúc trò chuyện với khán giả, cô nàng bất ngờ thực hiện động tác tự vận động cơ ngực - điều mà theo nhiều người thì chỉ có nam giới thường xuyên tập thể hình mới có thể làm được. Thế nhưng, cách mà cô nàng streamer thực hiện quả thực rất đơn giản.

Hành động gây sốc của nữ streamer - Ảnh: Youtube

Cô nàng còn hướng dẫn cách thực hiện trên sóng - Ảnh: Youtube

Theo như nàng streamer chia sẻ, để làm được điều này cũng không thật sự quá khó khăn. Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết là bạn phải có một cơ ngực săn chắc. Kim A-in còn chia sẻ thêm rằng cơ ngực thực chất là múi cơ hình tam giác bao bọc lấy ngực và cực kỳ dễ để phát triển nếu như các chị em chăm tập thể dục. Thậm chí, tập luyện nhiều còn giúp cải thiện kích thước vòng 1.

Mặc dù những chiêu trò khoe thân của những cô nàng hot girl xinh đẹp này bị cho là phản cảm nhưng không thể phủ nhận rằng, chúng giúp thu hút thêm lượt tương tác và điều này dần dần cũng đã trở nên quen thuộc đối với cộng đồng mạng.

Dùng nội y làm hành động phản cảm trên sóng, nữ streamer xinh đẹp khiến CĐM tranh cãi nảy lửa Hành động bị cho là phản cảm của nữ streamer xinh đẹp người Hàn này nhanh chóng gây chú ý và nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-streamer-xinh-dep-lam-nguoi-xem-hoa-mat-khi-thuc-hien-ma-thuat-khien-vong-mot-ngoai-co-tu-dich-chuyen-truoc-ong-kinh-394780.html