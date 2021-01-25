Loạt khoảnh khắc cực nóng bỏng của dàn mỹ nhân xứ Hàn tại một giải thi đấu yoga đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, mạng xã hội không ngừng xôn xao trước loạt khoảnh khắc của dàn mỹ nhân xứ Hàn tại một giải vô địch yoga. Có thể nói, đây là nơi tập trung những cô nàng sở hữu body cực kỳ gợi cảm, nóng bỏng.

Theo đó, qua hình ảnh đăng tải, gây chú ý nhất là đội "Angel Flow" với sự tập hợp của nhiều cô gái xinh đẹp. Đặc biệt, các cô gái này còn khiến nhiều người choáng váng khi diện bộ cánh màu trắng bó sát gần như "xuyên thấu" để lộ đường cong cơ thể mướt mát trước ống kính.

Bộ cánh gây tranh cãi của dàn mỹ nhân xứ Hàn - Ảnh: Internet

Phần thi của nhóm cũng được đánh giá là vô cùng tuyệt vời nhờ sự gắn kết nhịp nhàng, điêu luyện của từng thành viên. Tuy nhiên, không ít người cho rằng, họ còn "hút hồn" khán giả bởi sự gợi cảm của mình.

Được biết, đội "Angel Flow" sau đó đã được trao giải Á quân cuộc thi. Sau khi kết thúc giải đấu này, các thành viên của "Angel Flow" sẽ tiếp tục tham dự nhiều giải đấu khác nhau.

Bên cạnh những lời khen "có cánh" cho "Angel Flow", một số cư dân mạng cho rằng trang phục của dàn người đẹp này khá phản cảm: "Mặc trang phục màu tối sẽ tốt hơn", "Mọi người đều không tập trung vào bài diễn", "Trang phục bó sát quá mức rồi", "Tôi nghĩ vì chất liệu nên nhìn nó khá phản cảm", "Màu trắng dễ gây phản cảm lắm, nên chọn màu tối cho lần sau nha các cô gái", "Tôi cứ thấy bộ đồ kỳ kỳ"...

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