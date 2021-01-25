Dùng nội y làm hành động phản cảm trên sóng, nữ streamer xinh đẹp khiến CĐM tranh cãi nảy lửa

Thế giới 25/01/2021 07:23

Hành động bị cho là phản cảm của nữ streamer xinh đẹp người Hàn này nhanh chóng gây chú ý và nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng.

Nữ streamer xinh đẹp xứ Hàn có tên Nambo sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp. Không chỉ gây chú ý về ngoại hình mà cô nàng còn có kỹ năng chơi game khá chuyên nghiệp. Thậm chí, Nambo từng khiến nhiều người phải kinh ngạc khi biết cô đã có thời gian tham gia các giải đấu LMHT nữ đẳng cấp cao.

nu streamer xinh dep 1
Nhan sắc xinh đẹp của Nambo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong lần lên sóng mới đây, Nambo đã tự đưa ra một thử thách cho bản thân trong ván đấu, đồng thời cá cược với người xem nếu thua sẽ phải chịu hình phạt theo yêu cầu của khán giả.

Không may là cô nàng streamer đã thất bại trong vụ cá cược và hình phạt được đưa ra là đội "nội y" lên đầu. Dù không quá hài lòng với hình phạt nhưng Nambo vẫn giữ lời và thực hiện một cách vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành động này, một cảnh báo đã được gửi tới kênh livestream của Nambo và màn hình bỗng chốc chuyển sang một màu đen.

nu streamer xinh dep 2

nu streamer xinh dep 3
Hành động gây tranh cãi của cô nàng - Ảnh: Internet

Theo đó, cô nàng đã nhận án phạt từ nền tảng và bị cấm kênh một thời gian. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tranh cãi nảy lửa về hành động phản cảm của Nambo trên sóng. Dù là yêu cầu của người hâm mộ nhưng cô nàng có thể từ chối. Số khác lại tỏ ý bênh vực nữ streamer vì cô chỉ làm theo yêu cầu của fan.

Đây cũng là bài học đắt giá dành cho các cô nàng streamer khi sử dụng chiêu trò để lôi kéo sự chú ý từ cư dân mạng.

Dàn mỹ nhân xứ Hàn gây tranh cãi khi diện bộ cánh 'xuyên thấu' dự sự kiện khiến CĐM 'nóng mặt'

Dàn mỹ nhân xứ Hàn gây tranh cãi khi diện bộ cánh 'xuyên thấu' dự sự kiện khiến CĐM 'nóng mặt'

Loạt khoảnh khắc cực nóng bỏng của dàn mỹ nhân xứ Hàn tại một giải thi đấu yoga đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   hot girl xinh đẹp hot girl xứ Hàn hành động phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích