Hành động bị cho là phản cảm của nữ streamer xinh đẹp người Hàn này nhanh chóng gây chú ý và nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng.

Nữ streamer xinh đẹp xứ Hàn có tên Nambo sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp. Không chỉ gây chú ý về ngoại hình mà cô nàng còn có kỹ năng chơi game khá chuyên nghiệp. Thậm chí, Nambo từng khiến nhiều người phải kinh ngạc khi biết cô đã có thời gian tham gia các giải đấu LMHT nữ đẳng cấp cao.

Nhan sắc xinh đẹp của Nambo - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong lần lên sóng mới đây, Nambo đã tự đưa ra một thử thách cho bản thân trong ván đấu, đồng thời cá cược với người xem nếu thua sẽ phải chịu hình phạt theo yêu cầu của khán giả.

Không may là cô nàng streamer đã thất bại trong vụ cá cược và hình phạt được đưa ra là đội "nội y" lên đầu. Dù không quá hài lòng với hình phạt nhưng Nambo vẫn giữ lời và thực hiện một cách vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi thực hiện hành động này, một cảnh báo đã được gửi tới kênh livestream của Nambo và màn hình bỗng chốc chuyển sang một màu đen.

Hành động gây tranh cãi của cô nàng - Ảnh: Internet

Theo đó, cô nàng đã nhận án phạt từ nền tảng và bị cấm kênh một thời gian. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tranh cãi nảy lửa về hành động phản cảm của Nambo trên sóng. Dù là yêu cầu của người hâm mộ nhưng cô nàng có thể từ chối. Số khác lại tỏ ý bênh vực nữ streamer vì cô chỉ làm theo yêu cầu của fan.

Đây cũng là bài học đắt giá dành cho các cô nàng streamer khi sử dụng chiêu trò để lôi kéo sự chú ý từ cư dân mạng.

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