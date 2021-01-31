Diện áo trễ nải để lộ vòng 1 'siêu khủng' khi quay vlog, nữ Youtuber khiến CĐM 'toát mồ hôi'

Diện trang phục quá gợi cảm khi quay vlog du lịch, nữ Youtuber xinh đẹp nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Nữ Youtuber xinh đẹp người Hàn có tên Velvet là một trong những nữ streamer rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Theo đó, cô nàng sở hữu lượng người hâm mộ lớn nhờ body nóng bỏng cùng vòng 1 "siêu to khổng lồ".

Velvet được biết đến với phong cách vô cùng táo bạo - Ảnh: IG

Dù ở trong bất kỳ clip nào, điểm chung dễ thấy nhất của cô nàng chính là luôn tìm cách khoe khéo đôi gò bồng đảo nóng bỏng trước ống kính. Trước đó, Velvet thường được nhắc tới với những màn vũ đạo gợi cảm. Tuy nhiên, khi kênh Youtube không còn thu hút lượt xem như trước, nữ Youtuber xinh đẹp đã chuyển hướng sang làm vlog du lịch.

Trong vlog mới nhất, Velvet quyết định làm một chuyến đi tới làng Bukchon Hanok - một địa điểm đang rất nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ vào sự yên bình nên thơ của nó. Tuy nhiên, điểm đáng nói là thay vì tập trung vào phong cảnh hay những điều kỳ thú, đa phần người xem chỉ đổ dồn sự chú ý vào vòng một của nàng streamer.

Bộ cánh gây 'nhức mắt' của cô nàng - Ảnh: IG

Theo đó trong clip, Velvet diện áo trễ nải, để lộ vòng 1 ẩn hiện dưới lớp trang phục bó sát. Thậm chí, mang tiếng là đi review ngôi làng thế nhưng Velvet gần như chỉ đi dạo tới một số địa điểm chẳng có gì đặc sắc. Bên cạnh đó, cô nàng còn liên tục có một số hành động hay tư thế ngồi khá gợi cảm khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi sắc vóc của nữ Youtuber thì vẫn có nhiều bình luận chê bai những chiêu trò khoe thân của Velvet.

Dùng nội y làm hành động phản cảm trên sóng, nữ streamer xinh đẹp khiến CĐM tranh cãi nảy lửa Hành động bị cho là phản cảm của nữ streamer xinh đẹp người Hàn này nhanh chóng gây chú ý và nhận về vô số chỉ trích từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-ao-tre-nai-de-lo-vong-1-sieu-khung-khi-quay-vlog-nu-youtuber-khien-cdm-toat-mo-hoi-394784.html