Tài xế 'đổi chỗ' với chó để khỏi bị bắt vì lái xe khi say rượu

Thế giới 17/05/2023 12:25

Khi bị cảnh sát yêu cầu dừng xe, người đàn ông ngay lập tức đặt thú cưng của mình vào ghế lái và khẳng định mình không điều khiển chiếc xe.

Theo Sở cảnh sát Springfield, bang Colorado (Mỹ), vào ngày 16/5 (giờ địa phương), cảnh sát đã phát hiện một chiếc xe đang chạy trên đường với tốc độ 52 dặm/giờ (tương đương 84km/h) vượt xa giới hạn tốc độ cho phép 30 dặm/giờ (tương đương 48km/h) trên một con đường ở khu vực lúc 11 giờ 30 tối ngày 13/5 và yêu cầu tài xế dừng lại bên vệ đường.

Khi nhân viên thực thi đến gần chiếc xe, người đàn ông là người cầm lái ngay lúc đó đã cố gắng đổi chỗ cho con chó đang ngồi ở ghế phụ. Khi cảnh sát đến, anh đã ra khỏi ghế phụ và khẳng định mình không điều khiển chiếc xe.

Cảnh sát cho biết người đàn ông có vẻ say xỉn và bắt đầu bỏ chạy khi cảnh sát hỏi liệu anh có uống rượu hay không.

Tuy nhiên, cuối cùng người đàn ông đã bị cảnh sát bắt được khi cách chiếc xe khoảng 18m.

Kiểm tra lý lịch xác nhận rằng người đàn ông trước đó đã có hai lệnh bắt giữ được ban hành cho các tội danh khác nhau. 

Anh bị giam trong một trung tâm giam giữ để thực hiện lệnh bắt giữ hiện có và bị buộc tội lái xe khi say rượu, chạy quá tốc độ và chống lại việc bắt giữ.

Cảnh sát cho biết thêm: "Con chó tại hiện trường được giao cho người quen của người đàn ông chăm sóc trong một thời gian". 

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