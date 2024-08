Trong lúc không có người nhà để ý, bé gái đã trèo qua lan can và rơi xuống đất tử vong tại chỗ.

Theo Sinchew: Vào lúc 16:48 ngày hôm qua, phía cảnh sát nhận được báo cáo an ninh từ một tòa nhà dân cư ở thành phố Toufen, huyện Miaoli, nói rằng một cô gái đã rơi từ tòa nhà xuống khi nhân viên cứu thương đến nơi, họ phát hiện cô gái đã tử vong. Sau khi kiểm tra nhịp thở và nhịp tim của nạn nhân, có những vết bầm tím rõ ràng ở tay chân, ngực và xương sườn. Sau khi nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo, đứa bé được đưa đến bệnh viện Weigong để cấp cứu.Nhưng được thông báo là đã chết.

Cảnh sát đã mất cả đêm để khám nghiệm hiện trường và điều tra, bước đầu xác định không có dấu hiệu can thiệp hay hư hại từ bên ngoài, có vết xước nghi do cô gái trèo lên hàng rào ban công phòng khách. Cha mẹ cô không có ý kiến ​​gì về cái chết. Cảnh sát sẽ báo cáo với công tố viên vào ngày mai. Cô bé sắp trở thành học sinh năm nhất trường tiểu học vào ngày 30 tháng 8 thì một tai nạn đã khiến gia đình tan vỡ.

Cuộc điều tra của cảnh sát cho biết, khoảng 16h30, mẹ của bé gái đã ra ngoài đón con gái 4 tuổi từ trường mẫu giáo, để bé gái ở nhà một mình từ ban công trên tầng 15 của tòa nhà. không rõ lý do vào khoảng 16:48. Nhân viên pháp y đến nhà cô gái để kiểm tra và không tìm thấy dấu hiệu hư hỏng bên ngoài trên cửa ra vào hay cửa sổ. Lan can ban công có vết xước do ngón tay nghi là do cô gái leo trèo để lại, nhưng không có ghế hay các vật dụng trên cao khác. Người ta xác định cô gái vô tình bị trượt chân khi leo một mình.

Được biết, cha của cô gái làm việc tại Công viên Khoa học Tân Trúc và mẹ cô là một bà nội trợ toàn thời gian, chăm sóc hai cô con gái 7 tuổi và 4 tuổi. Nạn nhân sắp nhập học ở trường tiểu học Jianguo gần đó vào cuối tháng 8. Thật không may, do một tai nạn, cô gái không thể vào học năm nhất tiểu học, một chương mới của cuộc đời đã kết thúc đột ngột.

