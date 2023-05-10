Sốc: Mẹ 'lên giường' với hiệu trưởng 9 lần để con được vào trường điểm, chồng lên mạng 'phốt'

Cách đây không lâu, thông tin bà mẹ chấp nhận 'ngủ' với giám đốc để con được nhận vào trường nổi tiếng đã gây chấn động dư luận.

Vào ngày 24/4 (giờ địa phương), trang tin 163 cho biết trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) lan truyền thông tin tố giác về một người mẹ đã "lên giường" với hiệu trưởng 9 lần để đưa con vào trường điểm. Mặc dù số lượng trẻ em đang giảm do tỷ lệ sinh thấp, nhưng lại không dễ để vào mẫu giáo. Thế nên nhiều bà mẹ 'lao đao' tìm trường mầm non cho con mỗi mùa tuyển sinh.

Người phụ nữ chấp nhận "lên giường" với giám đốc để con được nhận vào trường nổi tiếng đã gây chấn động dư luận địa phương - Ảnh: Weibo Người phụ nữ trong câu chuyện này được biết là cô Vương, một bà nội trợ sống ở Thượng Hải, Trung Quốc, luôn tâm huyết với việc giáo dục con cái. Vì muốn tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho con, cô đã vất vả đăng ký cho con học ở một trường danh tiếng. Cô Vương đã huy động tất cả các mối quan hệ cá nhân của mình để tìm ra thông tin liên lạc của một hiệu trường trường điểm tại Thượng Hải.

Cô Vương có ngoại hình xuất sắc, làn da trắng, gương mặt kiều diễm - Ảnh: Weibo Hiệu trưởng trường có lẽ cũng đã say đắm cô Vương từ cái nhìn đầu tiên. Cô Vương có ngoại hình xuất sắc, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, thần thái tiểu thư thanh thoát và phong cách ăn mặc sành điệu. Biết hiệu trưởng dụ dỗ mình nhưng cô Vương cũng không từ chối, vì mục đích của cô là muốn con vào trường dnah tiếng, không muốn con thua thiệt bạn bè. Cô cùng hiệu trưởng ngủ với nhau 9 lần. Cuối cùng, mối quan hệ không đứng đắn của họ bị phát hiện khi người chồng vô tình nhìn thấy cửa sổ chat tin nhắn Webibo giữa cô và hiệu trưởng trường. Dù bị hiệu trưởng dụ dỗ, tán tỉnh nhiều lần nhưng cô Vương không từ chối mà vẫn chiều theo - Ảnh: Weibo Khi chồng nổi giận, cô Vương nói: "Tôi có thể làm bất cứ điều gì để con tôi được học ở trường danh tiếng tốt. Anh không quan tâm đến việc học của con mình sao?" Hai người tranh cãi quyết liệt, cuối cùng người chồng đã tiết lộ nội dung tin nhắn chứa nội dung vợ ngoại tình với hiệu trưởng trường lên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng địa phương.

Người đàn ông chi 2,3 tỷ đồng cho 'chiếc giường cực lớn' để ngủ chung với 6 người vợ Người đàn ông Brazil tiết lộ đóng chiếc giường cực lớn để ngủ chung với 6 người vợ đang thu hút sự chú ý của công chúng tại địa phương.

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