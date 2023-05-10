Sốc: Mẹ 'lên giường' với hiệu trưởng 9 lần để con được vào trường điểm, chồng lên mạng 'phốt'

Thế giới 10/05/2023 12:06

Cách đây không lâu, thông tin bà mẹ chấp nhận 'ngủ' với giám đốc để con được nhận vào trường nổi tiếng đã gây chấn động dư luận.

Vào ngày 24/4 (giờ địa phương), trang tin 163 cho biết trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) lan truyền thông tin tố giác về một người mẹ đã "lên giường" với hiệu trưởng 9 lần để đưa con vào trường điểm. 

Mặc dù số lượng trẻ em đang giảm do tỷ lệ sinh thấp, nhưng lại không dễ để vào mẫu giáo. Thế nên nhiều bà mẹ 'lao đao' tìm trường mầm non cho con mỗi mùa tuyển sinh. 

Sốc: Mẹ 'lên giường' với hiệu trưởng 9 lần để con được vào trường điểm, chồng lên mạng 'phốt' - Ảnh 1
Người phụ nữ chấp nhận "lên giường" với giám đốc để con được nhận vào trường nổi tiếng đã gây chấn động dư luận địa phương - Ảnh: Weibo

Người phụ nữ trong câu chuyện này được biết là cô Vương, một bà nội trợ sống ở Thượng Hải, Trung Quốc, luôn tâm huyết với việc giáo dục con cái. Vì muốn tạo môi trường giáo dục tốt nhất cho con, cô đã vất vả đăng ký cho con học ở một trường danh tiếng.

Cô Vương đã huy động tất cả các mối quan hệ cá nhân của mình để tìm ra thông tin liên lạc của một hiệu trường trường điểm tại Thượng Hải. 

Sốc: Mẹ 'lên giường' với hiệu trưởng 9 lần để con được vào trường điểm, chồng lên mạng 'phốt' - Ảnh 2
Cô Vương có ngoại hình xuất sắc, làn da trắng, gương mặt kiều diễm -  Ảnh: Weibo

Hiệu trưởng trường có lẽ cũng đã say đắm cô Vương từ cái nhìn đầu tiên. Cô Vương có ngoại hình xuất sắc, gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, thần thái tiểu thư thanh thoát và phong cách ăn mặc sành điệu.

Biết hiệu trưởng dụ dỗ mình nhưng cô Vương cũng không từ chối, vì mục đích của cô là muốn con vào trường dnah tiếng, không muốn con thua thiệt bạn bè.   

Cô cùng hiệu trưởng ngủ với nhau 9 lần. Cuối cùng, mối quan hệ không đứng đắn của họ bị phát hiện khi người chồng vô tình nhìn thấy cửa sổ chat tin nhắn Webibo giữa cô và hiệu trưởng trường. 

Sốc: Mẹ 'lên giường' với hiệu trưởng 9 lần để con được vào trường điểm, chồng lên mạng 'phốt' - Ảnh 3
Dù bị hiệu trưởng dụ dỗ, tán tỉnh nhiều lần nhưng cô Vương không từ chối mà vẫn chiều theo - Ảnh: Weibo 

Khi chồng nổi giận, cô Vương nói: "Tôi có thể làm bất cứ điều gì để con tôi được học ở trường danh tiếng tốt. Anh không quan tâm đến việc học của con mình sao?"

Hai người tranh cãi quyết liệt, cuối cùng người chồng đã tiết lộ nội dung tin nhắn chứa nội dung vợ ngoại tình với hiệu trưởng trường lên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng địa phương.

Người đàn ông chi 2,3 tỷ đồng cho 'chiếc giường cực lớn' để ngủ chung với 6 người vợ

Người đàn ông chi 2,3 tỷ đồng cho 'chiếc giường cực lớn' để ngủ chung với 6 người vợ

Người đàn ông Brazil tiết lộ đóng chiếc giường cực lớn để ngủ chung với 6 người vợ đang thu hút sự chú ý của công chúng tại địa phương.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội mẹ ngủ với hiệu trưởng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 41 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 53 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích