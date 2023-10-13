Sợ ở nhà đi ăn trộm, mẹ lấy dây xích buộc quanh cổ con gái 5 tuổi

Thế giới 13/10/2023 15:18

Mới đây, một người phụ nữ ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bị kết án 3 tháng tù vì tội cố ý tước đoạt quyền tự do đi lại của người khác đối với trẻ em.

Theo hồ sơ của tòa án, một phụ nữ 30 tuổi tên họ Lý sống cùng con gái 5 tuổi trong một căn hộ ở quận Diêm Trình, thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Mẹ và con gái sống nương tựa lẫn nhau.

Vào trưa ngày 15/10 năm ngoái, sau khi Lý cho con gái ăn trưa, cô chuẩn bị ra ngoài làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình.

Cô lo lắng rằng nếu con gái ở nhà một mình không có người trông coi, nó có thể đi cửa hàng tiện lợi để ăn trộm hoặc gây rối trong phòng quản lý.

Vì vậy, cô đã tìm một sợi xích sắt buộc quanh cổ con gái và một đầu sợi xích sắt được khóa vào thanh ngang trên cửa phòng tắm.

Sợ ở nhà đi ăn trộm, mẹ lấy dây xích buộc quanh cổ con gái 5 tuổi - Ảnh 1
Để yên tâm khi đi làm, mẹ quấn xích quanh cổ con gái. Ảnh minh họa: Internet

Sau khi Lý ra khỏi nhà, đứa trẻ cảm thấy buồn chán và không biết làm gì, vì vậy nó chạy vào phòng tắm và qua cửa sổ thông hơi gọi cứu giúp.

Một nhân viên bảo vệ trong tòa nhà họ Hoàng nghe thấy tiếng cầu cứu và đến kiểm tra. Khi đứa trẻ thấy có người quan tâm, nó hét lớn: “Anh Hoàng, cứu em!”.

Ông Hoàng không thể vào trong nhà nên nhanh chóng báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến, họ gọi thợ sửa khóa để phá cửa và thành công giải thoát đứa trẻ bị Lý buộc trói trong phòng tắm.

Trong phiên tòa xét xử, bà Lý đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bà nói rằng không thể đưa con gái đi cùng với mình đến nơi làm việc và vì không còn cách nào khác, cô mới trói đứa trẻ.

Cuối cùng cô bị kết án 3 tháng tù về tội cố ý tước đoạt quyền tự do đi lại của người khác đối với trẻ em.

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