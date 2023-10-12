Cô dâu hóa trang thành học sinh cấp 2 trong ngày cưới khiến chú rể bật khóc vì lý do này

Thế giới 12/10/2023 15:55

Đoạn video ghi lại cảnh chú rể rơi nước mắt khi thấy cô dâu không mặc váy cưới mà thay vào đó là bộ trang phục cấp 2 khiến đa phần cư dân mạng không khỏi xúc động.

Mới đây, một người phụ nữ đến từ tỉnh An Huy, Trung Quốc đã mặc đồng phục cấp hai để tổ chức đám cưới với bạn trai mà cô quen khi còn là học sinh 11 năm trước khiến chú rể và cư dân mạng xúc động

Theo đó, video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô dâu bước vào sảnh cưới mặc áo dài tay đồng phục cấp 2, quần jean, giày đen.

Tóc cô được cột gọn gàng thành thành kiểu đuôi ngựa và cô đi chậm rãi đến gần chú rể, nhẹ nhàng vỗ lưng anh ấy khi đến gần.

Chú rể quay lại, vừa ngạc nhiên vừa thích thú trước cô dâu không mặc váy cưới, rồi ôm chặt cô mà rơi nước mắt. Sau đó, cặp đôi đã trao nhau lời thề.

Ngày hôm sau, chú rể đăng bài viết trên Douyin (TikTok), nói: “Khoảnh khắc đó, mọi thứ cảm thấy rất quen thuộc. Tôi nghĩ rằng sẽ thấy cô ấy trong chiếc váy cưới, nhưng không ngờ rằng người đón tiếp tôi là cô gái tôi đã yêu từ 11 năm trước”,
“Chúng ta có thể đi xa đến bước này, lòng tôi tràn đầy biết ơn”.

Cô dâu hóa trang thành học sinh cấp 2 trong ngày cưới khiến chú rể bật khóc vì lý do này - Ảnh 1
Chú rể bật khóc khi thấy cô dâu của mình mặc quần áo hồi cấp 2. Ảnh: China Press

Bạn thời thơ ấu của chú rể tiết lộ rằng anh và cô dâu bắt đầu hẹn hò từ khi còn học cấp 2. Mối quan hệ của họ sau đó gặp phải thử thách rất lớn do khoảng cách và may mắn thay, cuối cùng họ đã có thể đoàn tụ.

Cư dân mạng cũng rất cảm động và để lại những bình luận cho biết đây là tình yêu từ trường học đến lễ đường.

Ý nghĩa đằng sau trang phục trường học quan trọng hơn cả váy cưới và đánh giá cao sự đáng quý của một người đàn ông thành công không quên người yêu đầu đời từ thời trung học.

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Chú rể xúc động rơi nước mắt và nói lời cảm ơn gia đình nhà gái khi họ trả tiền cưới ngay sau lễ đính hôn.

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