Mới đây, một người phụ nữ đến từ Albania đã tử vong sau khi bị máy xay thịt cuốn vào và cô con gái đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng này.

Mới đây, một người phụ nữ đến từ Albania đã tử vong sau khi bị máy xay thịt cuốn vào và cô con gái đã ngất xỉu khi thấy cảnh tượng này.

Theo thông tin từ tờ The Sun (Anh), bà Batsevani 50, tuổi cùng cô con gái 18 tuổi đến từ Albania làm công việc dọn dẹp tại một tiệm bán thịt ở Messolonghion, miền Tây Hy Lạp.

Vào ngày 29/9, bà Batsevani được yêu cầu lau chùi một máy xay thịt lớn, nhưng không may đã xảy ra tai nạn.

Sau khi Batsevani bắt đầu dọn dẹp, máy xay thịt bỗng nhiên khởi động dẫn đến tóc của bà bị cuốn vào và sau đó cả người bị hút vào máy.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Newsflash

Khi thấy tình hình, con gái đã nhanh chóng chạy ra phố tìm sự giúp đỡ, trong khi bà mẹ liên tục kêu cứu trong cửa hàng.

Cuối cùng, bà đã tử vong và một người đi ngang đã vào trong cửa hàng chứng kiến cảnh kinh hoàng đó.

Cảnh sát và cứu hộ đã đến nhưng vẫn không thể kéo bà Batsevani ra khỏi máy, mất 9 giờ đồng hồ và cho đến nửa đêm mới hoàn toàn lấy được xác của bà ra khỏi máy.

Con gái của bà do sốc quá lớn đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện điều trị rồi xuất viện. Sau sự việc, cả cô và em trai 10 tuổi đang ở nhờ nhà người bạn.

Batsevani đã ly hôn và hiện sống ở Hy Lạp với hai đứa con trong suốt 2 năm để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.

Một người bạn nói: “Cô ấy là một người tốt, làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để nuôi dạy con cái”. Ngay sau đó, chủ tiệm bán thịt đã bị bắ, và cảnh sát đang điều tra vì sao máy móc đã được kích hoạt khi nó đã được tắt.

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