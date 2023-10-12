Chú rể rơi nước mắt sau khi bố vợ trả tiền cưới: “Bố không cần tiền, miễn là các con hạnh phúc” khiến cư dân mạng xúc động

Thế giới 12/10/2023 14:52

Chú rể xúc động rơi nước mắt và nói lời cảm ơn gia đình nhà gái khi họ trả tiền cưới ngay sau lễ đính hôn.

Mới đây, ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, một cặp đôi vừa mới đính hôn và theo phong tục địa phương, người đàn ông phải đưa cho gia đình nhà gái số tiền là 98.600 nhân dân tệ (khoảng 330 triệu)

Tuy nhiên, cha của cô dâu có quan niệm và suy nghĩ khác với hôn nhân truyền thống, gia đình cô dâu không coi khoản tiền cưới là điều đương nhiên và đã trả lại số tiền cưới nguyên vẹn cho gia đình nhà trai.

Khi nhà gái trả lại tiền cưới, cha của cô dâu nói: "Bố không cần tiền cưới, chỉ cần các conhạnh phúc”.

Chú rể rơi nước mắt sau khi bố vợ trả tiền cưới: “Bố không cần tiền, miễn là các con hạnh phúc” khiến cư dân mạng xúc động - Ảnh 1
Chú rể ôm mặt khóc sau khi bố vợ trả lại tiền cưới. Ảnh: China Press

Câu này không chỉ thể hiện tình cảm sâu sắc và lời chúc chân thành, mà còn là sự thách thức về quan niệm truyền thống hôn nhân và mưu cầu của tình yêu.

Từ đoạn video, ta có thể thấy chú rể đã cảm động đến rơi nước mắt khi nhận lại khoản tiền cưới. Món quà này không chỉ là tiền bạc mà còn thể hiện lời chúc phúc chân thành từ gia đình cô dâu đến anh và vợ sắp cưới.

Chú rể nói: “Chúng tôi rất biết ơn sự thấu hiểu và ủng hộ của họ. Điều này không chỉ là sự tôn trọng đối với hai chúng tôi mà còn là hy vọng cho cuộc sống hạnh phúc trong tương lai

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