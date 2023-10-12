Mới đây, một vụ thảm sát những con khỉ đã xảy ra ở Ấn Độ và cảnh sát nghi ngờ rằng đây là vụ đầu độc cố ý do con người làm.
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Theo báo "Daily Star", một nông dân Ấn Độ mới đây đã phát hiện 100 xác khỉ xếp chồng lên nhau tại làng Jagadevpur Mandal. Cảnh tượng khá kinh hoàng, người nông dân sợ hãi đến mức lập tức gọi cảnh sát.
Được biết, dân làng Jagadevpur Mandal sống dựa vào nông nghiệp, khỉ là vấn đề khiến người dân địa phương đau đầu trong nhiều năm nên có nhiều suy đoán về nguyên nhân cái chết.
Ban đầu, người dân cho rằng nhóm khỉ có thể đã chết sau khi uống nước bị ô nhiễm bởi thuốc trừ sâu.
Tuy nhiên, một quan chức cho biết trước khi bị vứt bỏ, những con khỉ này đã bị giết ở một nơi khác, có thể chúng đã bị com người cố ý đầu độc, dẫn đến cái chết hàng loạt.
Một quan chức cấp cao của Cục Chăn nuôi Thú y cho biết, cơ quan này đã thu thập mẫu vật từ những con khỉ chết để xác định nguyên nhân cái chết của chúng.
Hiện tình trạng toàn bộ vụ án đang được điều tra, cảnh sát đang cố gắng truy tìm kẻ thủ ác đằng sau “vụ thảm sát khỉ” này.