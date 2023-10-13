Bị cưỡng hiếp ngay tại nơi làm việc, người phụ nữ đến trình báo công an nhưng bị từ chối vì lý do này

Thế giới 13/10/2023 10:24

Mới đây, một người phụ nữ ở  Trung Quốc đã bị khách hàng cưỡng hiếp ngay tại nơi làm việc nhưng điều đáng nói là khi đến trình báo công an nhưng lại bị từ chối.

Đào Hồng (tên nhân vật đã thay đổi), một người phụ nữ 30 tuổi đến từ Thiểm Tây, đã làm việc tại một câu lạc bộ giải trí ngâm chân ở Khu biểu diễn Dương Lăng được 2 năm.

Gần đây, khi làm việc đến nửa đêm, cô cùng khách hàng uống rượu đến mức say khướt. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cô phát hiện tất của mình bị rách, đồ lót nằm ở một vị trí khác.

Lúc này cô bàng hoàng mới phát hiện mình đã bị xâm hại và khẩn trương trình báo công an.

Kết quả là cảnh sát đã quyết định không khởi tố vì không có dấu hiệu phạm tội. Cô ấy rơi nước mắt nói: “Tôi là một nhân viên mát xa, không có nghĩa là tôi là một người phụ nữ dễ dãi để bị người khác bắt nạt”.

Mặc dù trên cơ thể còn lại “dấu vết” của khách hàng, nhưng cảnh sát lại cho rằng không có bằng chứng.

Bị cưỡng hiếp ngay tại nơi làm việc, người phụ nữ đến trình báo công an nhưng bị từ chối vì lý do này - Ảnh 1
Cô gái cho rằng bị khách hàng cưỡng hiếp ngay tại nơi làm việc. Ảnh: HK01

Vì thế họ đã đề xuất “giải quyết vụ việc bằng cách bồi thường 80.000 đài tệ (khoảng 60 triệu)” để kết thúc vụ việc.

Theo Chinese Business Daily, Đào Hồng cho biết: “Tôi không có trình độ học vấn nhiều. Tôi làm nhân viên mát xa ở tiệm ngâm chân này dưới sự giới thiệu của một người bạn. Dù công việc vất vả nhưng tôi có thể kiếm được khoảng 10.000 nhân dân tệ (khoảng 33,5 triệu) mỗi tháng”.

Cô ấy thường làm việc cho đến nửa đêm ở tiệm mát xa chân và hầu như ngày nào chồng cô ấy cũng đón cô ấy sau giờ làm. Khoảng 3h sáng ngày 16/7, chồng cô vẫn đợi ở ngoài tiệm mát xa như thường lệ.

“Thường thì tan làm lúc 3 giờ, nhưng có khi muộn hơn 4 giờ một chút”, người chồng nói.

Ngày hôm đó anh đợi bên ngoài cửa hàng mát xa, tất cả các nhân viên trong cửa hàng đều đã kết thúc công việc, thậm chí cả quầy tiếp tân cũng không còn người, nhưng vẫn không thấy vợ xuất hiện sau giờ làm việc. Anh đã gọi điện thoại, gửi tin nhắn, nhưng không liên lạc được với vợ.

Lúc trời đã rạng sáng, anh có linh cảm không lành, khoảng 6 giờ sáng, người chồng đã gọi điện báo cảnh sát rằng vợ anh đã mất tích.

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